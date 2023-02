Soforthilfe aus den eigenen Reihen: Rocek soll Brinkum stabilisieren, Mumpese die „Gier“ reinbringen

Teilen

Ein Mittelstürmer, der Brinkum beim Restart gefehlt hat: Gordy Mumpese. © Terwey

Kevin Köhler gibt sich alle Mühe, nicht sämtliche Last auf Tom Rocek und Arndt Bockhop abzuladen. „Das sind beides noch A-Jugendliche“, beschwichtigt der Fußballtrainer des Brinkumer SV: „Darum dürfen wir die Hoffnung nicht komplett auf sie legen.“ Doch Köhler weiß auch: Die beiden können beim Bremen-Ligisten kurzfristig Lücken schließen. Bei seinem Start stand dem neuen Coach kein gelernter zentraler Abwehrmann zur Verfügung, entsprechend „hilft es enorm, auf zwei gelernte Innenverteidiger zurückgreifen zu können“, erklärt Köhler. Beim SV Werder Bremen III (Samstag, 13.00 Uhr) wird aber „nur“ der seit Montag volljährige Rocek dabei sein, Bockhop feiert erst am Sonntag seinen 18. Geburtstag.

Brinkum – Rocek allerdings könnte sogar direkt in der Startelf stehen. „Es ist eine ernsthafte Option“, sagt der Trainer, daneben dürfte erneut Sechser Timo Kanigowski oder Zehner Enes Tiras aushelfen. Bei beiden hat Köhler ein leichtes Tempodefizit ausgemacht, das er bei Rocek und Bockhop nicht sieht. „Sie haben es in der Vorbereitung sehr, sehr gut gemacht“, lobt der 33-Jährige die beiden Nachwuchsspieler: „Sie werden viel Spielpraxis und Erfahrung sammeln. Das ist unsere Ausrichtung. Jetzt ist die beste Phase dafür.“

„Wollen die Saison vernünftig über die Bühne bringen“

Allerdings eine mit Erfolgsanspruch. „Wir haben zwar das Glück, dass wir einen Puffer (elf Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz, d. Red.) haben“, weiß Köhler – aber den will er auch behalten, um „vielleicht nicht doch noch“ unten reinzurutschen: „Wir wollen in einen Flow reinkommen und die Saison vernünftig über die Bühne bringen.“ Entsprechend bewertet er die Partie bei Werder als „extrem wichtig“.

Mumpese hat voll trainiert und ist bereit

Da hilft ein wiedergenesener Angreifer. Beim heftigen 1:6 gegen Geestemünde fehlte – auch wenn sich das Ergebnis härter liest als es das Spiel war – ein Mittelstürmer. Einer, „der in der Box ist“, erklärt Köhler. Da hat er vor allem Gordy Mumpese im Sinn. Den Winter-Rückkehrer hätte er zwar auch gegen ESC bereits bringen können, „aber das wäre vielleicht nicht vernünftig gewesen“, meint der Coach. Nun hat Mumpese voll trainiert und ist bereit. Dennoch erwartet Köhler auch von seinen anderen Offensivleuten „mehr Zielstrebigkeit. Das ist auch ein bisschen Mindset, wir müssen gierig auf Tore sein.“

Terry Becker und Devlin Barrie wieder im Training

In den nächsten Wochen ergeben sich in der Abteilung Attacke zudem weitere Möglichkeiten. Terry Becker und Devlin Barrie sind wieder im Training, für Werder reicht es allerdings noch nicht. Die Verteidiger Michael Yeboah und Luiz Adjei brauchen noch mehr Zeit. Gut, dass Tom Rocek am Montag 18 geworden ist – und Arndt Bockhop am Sonntag folgt. fs

Manchmal hilft es auch, eine Watschen kassiert zu haben. Das kann zu einem Lerneffekt führen.