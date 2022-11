„So viel gefühlt“ – Bi Rias Iran-Debüt: Diesen Spitznamen trug TuS-Sulingen-Coach im Nationalteam

Zeigen Flagge: Coach Iman Bi Ria (vorn v.l.) mit den Töchtern Yadenaz und Sudenaz sowie Bruder Shahin (hinten v.l.), Ehefrau Filiz, Schwägerin Elahe und Vater Mory. © bi Ria

Für das Auftaktspiel versammelte sich die ganze Familie vorm Fernseher. Iman Bi Ria, seine Frau, seine zwei Töchter und seine Eltern fieberten am vergangenen Montag in Seckenhausen vorm Bildschirm mit, als die iranische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar mit 2:6 gegen England verlor. Der Trainer des Landesligisten TuS Sulingen – in Kermanschah im West-Iran aufgewachsen – hatte einst selbst für die Auswahl sechs Länderspiele absolviert und zwei Tore geschossen. Sein „großer Traum von der WM in Deutschland 2006“ zerplatzte später, die Zeit im „Team Melli“, in der Nationalmannschaft, hat der 38-Jährige aber durchweg in guter Erinnerung.

Stuhr – „Es war Wahnsinn, für sein Heimatland zu spielen – unbeschreiblich. Ich habe so viel gefühlt, als ich zum ersten Mal das Trikot übergezogen habe“, berichtet Bi Ria. Von der C- bis zur A-Jugend für Werder Bremen am Ball, hatte der frühere Stürmer nach Einsätzen für Irans U16 und U18 zunächst den Sprung zur A-Nationalmannschaft verpasst. Doch in einem Testspiel gegen Werder Bremen im Juli 2003 habe er sich plötzlich wieder in den Fokus geknipst. „Es war mein erster Einsatz für Regionalligist SV Wilhelmshaven, und ich habe den Ehrentreffer erzielt“, berichtet Bi Ria vom damaligen 1:2: „Der Anruf, dass ich im Freundschaftsspiel in Kuwait dabei bin, das lief alles über meinen iranischen Berater, der auch Mehdi Mahdavikia betreut hat.“

Der Bus fuhr nie ohne Ali Daei los

Irans damaliger Nationalcoach Branko Ivankovic hatte Bi Ria berufen. „Ein sehr autoritärer, gestandener Trainer, den alle ernst genommen haben“, wie Bi Ria berichtet. „Der König von allen“ sei aber Torjäger und Volksheld Ali Daei gewesen: „Eine Riesenrespektsperson und ein Idol für mich mit seinem Torhunger und seiner Kopfballstärke, die ich nie hatte.“ Der frühere Angreifer des FC Bayern München und von Arminia Bielefeld habe auch zu ihm den Kontakt gesucht – „obwohl ich nur ein kleiner Fisch war“, wie Bi Ria meint: „Eins war klar: Der Bus fuhr nie ohne Ali Daei los. Auch wenn er immer der Letzte war und sich nach dem Beten mal verspätete.“

Bi Ria war für seine Nationalmannschaftskollegen „der Deutsche“

Für all seine Nationalmannschaftskollegen sei er als Doppelstaatsbürger mit iranischem und deutschem Pass immer nur „Almani“ gewesen, der Deutsche. „Ich habe zwar Iranisch gesprochen, musste den Text der Hymne vor meinem ersten Spiel aber erst mal lernen. Es war dann der schönste Moment, als alle zusammen gesungen haben“, erklärt Bi Ria, der im Alter von zweieinhalb Jahren mit seinen Eltern nach Deutschland gezogen war. „Nach einem Besuch der Schwester meiner Mutter wollte mein Vater unbedingt in Deutschland bleiben, weil es ihm hier besser gefallen hat“, berichtet Bi Ria. Seine Eltern eröffneten eine Pizzeria in Bremen, zur Saison 2005/06 zog der Knipser für einen Profi-Vertrag beim iranischen Erstligisten Paykan FC zurück in sein Geburtsland. Auch um sich seinen Traum von der Weltmeisterschaft in Deutschland zu erfüllen. „In der iranischen Liga lief es erst sehr gut, doch mit der Zeit habe ich mich in dem Jahr ohne meine damalige Freundin und heutige Frau alleine gefühlt. Als Türkin war es schwierig für sie, in den Iran zu ziehen. Wir haben dann entschieden, dass ich zurück nach Deutschland komme, wir heiraten und ich meinen Fokus auf die Arbeit lege.“

Erfolge im Fußball feierte der heutige Kriminalkommissar aber auch danach, gewann neben der Torjägerkanone in der Bremen-Liga mit der deutschen Bundeswehr-Nationalmannschaft an der Seite des Ex-Hertha-Profis Änis Ben-Hatira 2007 den EM-Titel in Luxemburg sowie 2014 und 2018 die EM mit der deutschen Polizei-Nationalmannschaft in Tschechien.

Bi Ria drückt beiden Heimatländern die Daumen

Seinen beiden Heimatländern drückt Bi Ria jetzt bei der WM die Daumen: „Ich habe viel Verwandtschaft im Iran, fühle mich aber als Deutscher.“ Als Weltmeister tippt Bi Ria aber auf Brasilien, „der Iran könnte es ins Achtelfinale schaffen“. Sicher weiter wären die Iraner nach dem 2:0-Erfolg im zweiten Gruppenspiel gegen Wales mit einem erneuten Sieg im letzten Gruppenspiel gegen die USA (Dienstag, 20.00 Uhr). Bi Ria versammelt sich mit der ganzen Familie dann wieder vorm Fernseher.

Proteste im Iran Die Spieler der iranischen Fußball-Nationalmannschaft sangen die Hymne beim zweiten WM-Spiel gegen Wales mit. Bei der ersten Partie gegen England hatten die Profis noch geschwiegen. Eine Geste zur Unterstützung der landesweiten Proteste gegen das Regime in der Heimat. In den Tagen danach war über drohende drastische Sanktionen für die Profis von Seiten der Regierung berichtet worden. Der Iran wird seit Wochen von schweren Protesten erschüttert. Der Tod einer jungen Frau im Polizeigewahrsam hatte diese ausgelöst, der Sicherheitsapparat reagierte mit äußerster Härte. TuS Sulingens Trainer Iman Bi Ria sieht sich als „nicht der richtige Ansprechpartner für das Thema. Ich bin aber grundsätzlich dafür, dass jeder Mensch dieselben Rechte hat.“ mit sid/dpa