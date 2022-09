„So geht es nicht, Männer“: TuS Sulingen verliert 0:4 gegen Wunstorf - Trainer Bi Ria redet Klartext

Redet Tacheles: Trainer Iman Bi Ria (Mitte) vom TuS Sulingen im Gespräch mit seinen Spielern nach der verlorenen Heimpartie gegen Wunstorf. © terwey

Mit hängenden Köpfen schritten die Sulinger zur Nachbesprechung. Iman Bi Ria hatte seine Fußballer nach der bitteren 0:4 (0:0)-Heimpleite gegen den 1. FC Wunstorf für den abschließenden Mannschaftskreis zusammengetrommelt. „So geht es nicht, Männer. Man kann gegen Wunstorf verlieren, aber nicht so“, redete der TuS-Trainer auf dem Kunstrasen Klartext. Nach ordentlicher erster Halbzeit hatte Bi Rias Team der Qualität des neuen Landesliga-Spitzenreiters nichts mehr entgegenzusetzen.

Sulingen – „Wir geraten häufig in Rückstand. Bei uns lassen dann – aus welchem Grund auch immer – zum Ende des Spiels die Kräfte nach. Es ist frustrierend“, sagte Lennart Greifenberg, Teil der Sulinger Kapitänsdoppelspitze mit Marven Rupp, und lobte explizit den Coach: „Iman ist ein richtig guter Trainer und er stellt uns immer gut ein. Im Moment ist er die ärmste Sau.“ Bi Ria selbst analysierte: „In spielerischer und taktischer Hinsicht kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen, aber wenn du die Chancen nicht machst, wird es schwer, zu punkten. Am Ende habe ich auch das Aufbäumen vermisst.“

Fußball-Landesliga Hannover: TuS Sulingen - 1. FC Wunstorf 0:4 (0:0) Sulingen: E. Schröder - Miklis (66. Marz/87. Mokua), Czyborra, Deveci, Stöver, HwiTae - Rupp, Greifenberg, Fehse, Brockmann (78. Schmidt)- Rabens.

Tore: 0:1 (51.) Singin, 0:2 (62.) Shabani, 0:3 (76.) Kretschmann, 0:4 (84.) Kretschmann.

Schiedsrichter: Kevin Noah Traemann (TuS Sudweyhe).

Aus einer kompakten Defensive mit Fünferkette setzten die Sulinger vor 50 Zuschauern immer wieder Nadelstiche. Einen gefühlvollen Diagonalball von Strippenzieher Greifenberg in den Gäste-Sechzehner köpfte der einlaufende Mittelfeldkollege Julian Fehse aufs Tor. Keeper David Ndiaye ließ den Ball klatschen, Fehses Nachschuss aus spitzem Winkel knallte zum Entsetzen der Sulinger Bank an den Pfosten (33.). Kurz vor der Pause setzte Jan Rabens den Ball zudem bei einem Alleingang knapp nebens Tor und blickte hadernd gen Himmel (42.). „Wir haben sehr viele junge Spieler, die sich erst noch in der Landesliga akklimatisieren müssen“, meinte Bi Ria.

Es tritt das ein, wovor Bi Ria gewarnt hatte

Direkt nach Wiederbeginn passierte dann „genau das, wovor ich in der Halbzeit gewarnt hatte“, sagte Bi Ria über das schnelle 0:1 nach der Pause (51.). Ein 25-MeterSchuss von Wunstorfs kurz zuvor eingewechseltem Dimitrij Salakin prallte an die Sulinger Latte, im Nachschuss vollstreckte Tugrancan Singin aus zehn Metern.

„Das 0:2 nehme ich auf meine Kappe“, kommentierte Greifenberg seinen folgenschweren Fehlpass im Mittelfeld. Wunstorf spielte schnell in die Spitze, aus dem Sechzehnereck setzte Alban Shabani die Kugel gezielt ins kurze Eck. Dem glänzend aufgelegten TuS-Torwart Eric Schröder blieb nur das Nachsehen.

Trainer bemängelt die Torgier in einer Szene

Auf der anderen Seite klatschte ein 25-Meter-Hammer von Greifenberg an die Latte, den Abpraller klärte Wunstorf. Bi Ria ärgerte, dass niemand torgierig dem zweiten Ball nachsetzte. Statt den Anschluss zu erzielen, kassierte der TuS dann das 0:3. Karim Jelalli spielte einen langen Ball mit dem Seziermesser auf Shabani, der legte quer, Joker Kim-Kenneth Kretschmann schob ein (76.) und legte per 15-Meter-Schlenzer das 4:0 nach (84.).

„Wir wussten, dass der TuS in einer schwierigen Situation ist und zuletzt oft späte Gegentore kassiert hat“, sagte Wunstorfs Coach Onur Köse: „Letztlich ist der Sieg in der Höhe verdient – auch, wenn es auf beiden Seiten Stockfehler gab.“

Bi Ria sah es anders: „Das Ergebnis ist zu hoch.“ Der TuS hat aktuell vier Punkte Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz. Nur, weil man verlorene Punkte am Grünen Tisch zugesprochen bekam. Krähenwinkel habe in drei Partien einen nicht-spielberechtigten Spieler eingesetzt, erklärte Landesliga-Spielleiter Thorsten Schuschel. Auch gegen den TuS. Unabhängig davon gab sich Greifenberg kämpferisch: „Wir kommen da unten wieder heraus.“

Alban Shabani Der Wunstorfer fackelte nicht lange, wenn sich die Chance ergab. Bei seinem ansatzlosen Schuss ins kurze Ecke zum 2:0 demonstrierte der Stürmer seine ganze Klasse.