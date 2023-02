Spieler des Wochenendes: Weyhes Trainer Daniel Bremer erzielt Siegtor in der Nachspielzeit - „so auch noch nicht erlebt“

Kann nicht nur Trainer, sondern auch Spieler und Torschütze: Weyhes Übungsleiter Daniel Bremer. Der 36-Jährige hat am Wochenende in der sechsten Minute der Nachspielzeit das Siegtor im Ligaspiel gegen den Tabellenletzten SV Türkspor erzielt. © Töbelmann

Dass einer Mannschaft in der Nachspielzeit noch der entscheidende Siegtreffer gelingt, ist im Fußball nichts Ungewöhnliches. Dass ein Trainer jedoch für das Siegtor zuständig ist, dagegen schon. So geschehen am Sonntag im Heimspiel des Bremer Landesligisten SC Weyhe gegen den Tabellenletzten SV Türkspor.

Weyhe – Es läuft bereits die sechste Minute der Nachspielzeit. Es steht 2:2 – die Ligapartie steht kurz vor dem Schlusspfiff, als Weyhes Florian Richter eine letzte Ecke schlägt. „Sie wurde erst mal geklärt. Doch dann kam noch einmal ein hoher Ball in den Strafraum“, berichtet der SCW-Coach: „Er landete genau vor meinen Füßen im Fünfmeterraum. Ich stand allerdings mit dem Rücken zum Tor – musste den Ball erst einmal abschirmen, mich reindrehen und brachte ihn dann im kurzen Eck unter.“ Damit avancierte der Cheftrainer der „Grün-Weißen“ zum viel umjubelten Siegtorschützen. So etwas sei ihm in seiner Tätigkeit als Übungsleiter auch noch nicht passiert.

Dass es überhaupt so kam, lag an der angespannten Personalsituation der Weyher. „Kurz vor dem Spiel sind mir neben meinen eh schon verletzten Spielern kurzfristig noch krankheitsbedingt fünf weitere weggebrochen“, berichtet Bremer. Also musste gehandelt werden: „Ich habe mich dann einfach auf den Spielbogen setzen lassen.“

Kurz nachdem die Gäste durch Dawid Brzozowski in der 72. Minute den glücklichen 2:2-Ausgleich erzielt hatten, sah sich Bremer zum Handeln gezwungen. Also holte er drei Minuten nach dem Gegentreffer seinen Mittelfeldspieler Ricco Mazurkiewicz vom Platz und wechselte sich selbst ein: „Ich habe mich ganz vorne im Sturm aufgestellt.“ Dort lauerte auf seine Chance. Als es dann ausgerechnet mit der letzten Aktion des Spiels zum Siegtor reichte, „war die Freude natürlich groß“, berichtet der Trainer des Tabellensiebten: „Ein Glück, hat die Luft bis zum Ende gereicht.“

Zumal der 36-Jährige erst am Freitagabend schon über die volle Distanz gehen musste. „Ich spiele neben meiner Tätigkeit als Weyher Cheftrainer zusätzlich bei meinem Heimatverein ATSV Sebaldsbrück in der Ü 32-Mannschaft, habe beim 3:1-Heimsieg über den FC Huchting bereits über 70 Minuten auf dem Platz gestanden.“

Am liebsten wäre es mir, die Saison an der Seitenlinie zu Ende zu bringen.

Seine Leistung im Türkspor-Spiel habe dies aber nicht beeinflusst. Für 15 Minuten plus Nachspielzeit hat es zum Glück noch gerecht“, lacht der Übungsleiter, der nach dem Rücktritt seines Trainerkollegen Lutz Repschläger nun das alleinige Sagen bei den Grün-Weißen hat. „Zwischen dem Team und Lutz hat es zwischenmenschlich einfach nicht gepasst. Er ist eben ein sehr, sehr spezieller Mensch“, erklärt Bremer, warum Repschläger im Winter bei den Weyhern das Handtuch warf: „Du musst eng an den Jungs dran sein, ein Gefühl dafür haben, wie sie ticken, was sie brauchen – und wie sie unterwegs sind. Letztendlich ist Landesliga auch nur ein Hobby. Es geht darum, die Gemeinschaft zusammenzuhalten. Genauso gehe ich es auch an. Wir müssen Spaß und Freude haben. Die Jungs müssen Bock haben, zum Training zu kommen. Das soll keine Zwangsveranstaltung sein. Ich tue viel für die Stimmung. Und wenn die Stimmung gut ist, dann kommt auch Leistung von ganz alleine.“

Der Erfolg gibt Bremer recht. In den beiden Ligaspielen als neuer Cheftrainer holte er zwei Siege: „Ich bin gerade sehr zufrieden, wie es läuft. Die Mannschaft zieht super mit. Die Stimmung im Team ist bombastisch. Ziel für die restliche Saison ist, dass wir noch so viele Punkte wie möglich einfahren und am Ende zwischen dem vierten und sechsten Tabellenplatz einlaufen.“

Ob Bremer, der in der Immobilienbranche tätig ist, bei dem Unterfangen selbst noch mal als Spieler mitwirkt, lässt er offen. „Am liebsten wäre es mir aber, die Saison natürlich an der Seitenlinie zu Ende zu bringen.“ Sollte sich die Personallage in der restlichen Zeit jedoch noch einmal verschärfen, wissen die Weyher auf jeden Fall, dass sie sich auf ihren Trainer verlassen können . . .