Skachkov quält sich umsonst

0:3 – Werder gegen Defensivkünstler chancenlos

+ © Westermann Constantin Cioti gewann gestern einen von insgesamt nur zwei Sätzen beim 0:3 gegen Fulda. © Westermann

Fulda - Die gute Nachricht vorweg: Das Tischtennis-Jahr ist für Bundesligist SV Werder Bremen nach der 0:3-Niederlage beim TTC Fulda-Maberzell endlich beendet. Mit mageren 4:14-Punkten überwintern die Hanseaten auf dem vorletzten Platz, wollen aber laut Trainer Cristian Tamas 2017 wieder angreifen: „Dann kehrt hoffentlich unsere Nummer eins Bastian Steger zurück an Bord. Ohne ihn ging es in Fulda eher um Schadensbegrenzung. Gegen diese Abwehrtruppe tun wir uns ja ohnehin immer schwer.“

Stimmt, da Bremen selbst mit Steger häufig an den Defensivkünstlern gescheitert war. Ohne ihren Spitzenspieler standen die Gäste also eher vor einem Himmelfahrtskommando. Zumal sich auch noch Kirill Skachkov an der Hüfte verletzt hatte und acht Tage nicht trainieren konnte. „Kirill hat sich mehr schlecht als recht an den Tisch gequält“, seufzte Tamas.

Doch immerhin trat der Russe an und bereitete dem deutschen Nationalspieler Ruwen Filus im Auftakteinzel sogar einige Probleme. Am Ende hatte er aber in vier Sätzen das Nachsehen, so dass Fulda von Beginn an in Front lag. Wenig später wuchs die Führung der Hausherren dann auf 2:0 an. Erwartungsgemäß zog Hunor Szöcs gegen Weltklasse-Abwehrer Wang Xi deutlich den Kürzeren, so dass dem Titelaspiranten nur noch ein Pünktchen zum Gesamtsieg fehlte.

Und für dieses zeichnete kurz darauf Jonathan Groth verantwortlich, der in vier knappen Sätzen über Constantin Cioti triumphierte. „Schade, Costa hat sich gut gewehrt. Aber beim Stand von 0:2 an den Tisch zu müssen, ist auch nicht einfach“, nahm Tamas das 0:3 fast schon fatalistisch hin. Genau wie seine Spieler freut er sich jetzt auf „ein paar Wochen, um uns wieder zu sammeln. Die Pause wird allen gut tun. Im neuen Jahr läuft es dann mit Basti hoffentlich wieder besser.“

drö