Country-Cross: Simon Müller glänzt im Syker Friedeholz

Von: Christiane Golenia

Halbmarathon-Sieger Simon Müller hatte für die Syker Organisatoren nach dem Rennen ein großes Lob übrig. © Privat

Beim Country-Cross im Syker Friedeholz war Triathlet Simon Müller (Tri-Sport Lübeck) nicht zu gefährden und gewann den Halbmarathon. Dem Ex-Stuhrer Sebastian Kohlwes machte die Kälte zu schaffen und landete auf Rang drei.

Syke – Simon Müller zählte beim 39. Country-Crosslauf Syke-Weyhe-Syke zu den Favoriten und wurde seiner Rolle vollauf gerecht. Bei Eiseskälte gewann der Triathlet von Tri-Sport Lübeck überlegen den Halbmarathon in 1:12:09 Stunden vor Leonard Maisch (ATS Buntentor Bremen) und Sebastian Kohlwes (SV Werder Bremen). Bei den Frauen überraschte Laura Leisinger (RunnersMotivation) sich und die gesamte weibliche Konkurrenz mit Platz eins in 1:38:36 Stunden.

Die Worte von Simon Müller haben in Sportlerkreisen Gewicht. Der Lübecker kennt sich im Ausdauersport bestens aus, ist Autor beim Triathlonmagazin und dazu erfolgreicher laufstarker Triathlet. „Das ist hier eine total schöne Veranstaltung“, erklärte Müller nach seinem Zieleinlauf. „Durch Corona haben so viele kleine Veranstalter aufgegeben. Prima, dass es hier weitergeht.“ Dabei war ihm nicht entgangen, dass die Organisatoren und Helfer durchweg schon im Rentneralter sind: „Respekt auch davor – und was vor allem die Streckenposten bei dieser Kälte geleistet haben.“

Bei seinem diesjährigen Start bei der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii hatten die Temperaturen bei fast 30 Grad gelegen, in Syke war es bitterkalt bei etwa minus zehn Grad. Für den 26-Jährigen kein Problem. Gleich nach dem Start übernahm er die Führung und fand auch allein vorneweg problemlos den Kurs durchs Friedeholz und den Jeebel.

Deutlich mehr machte offensichtlich Sebastian Kohlwes die Kälte zu schaffen. Nach zwei unbedrängten Siegen in den ersten beiden Rennen der Cross-Serie trabte der Bremer erschöpft als Dritter ins Ziel. Nach zwölf Kilometern sei das Atmen immer schwieriger geworden, da habe er dann auch Leonard Maisch ziehen lassen, erklärte Kohlwes. Schnellster Kreisvertreter war auf Rang neun Triathlet Tommy Priem (SC Weyhe).

Dass Laura Leisinger als erste Frau die Ziellinie im Waldstadion passieren würde, damit hatte kaum jemand gerechnet. „Ich laufe tatsächlich nur einmal die Woche mit meiner RunnersMotivation-Laufgruppe im Bremer Bürgerpark“, erzählte die 31-Jährige. Hinter Leisinger setzte sich Josephine Beneke (LGK Verden) am Ende von Sandra Ehlers (SC Weyhe) ab, sodass die bislang in der Serie ungeschlagenen Triathletin – wie Kohlwes – diesmal Dritte wurde.

Warm eingepackt harrte Helmut Kacholt im Ziel aus und machte im Orga-Team vorbildlich seine Arbeit. © golenia

Rund 140 Läufer hatten sich für den Halbmarathon entschieden, doch auch die Mittelstrecke über 5 500 Meter war mit über 100 Teilnehmern gut besetzt. Platz eins und zwei gingen an die beiden 18-jährigen Floyd Schnaars (TV Lilienthal, 19:14 Minuten) und Felix Schubert (LG Kreis Verden, 19:48). Dahinter zeigte sich als Gesamtdritter Sulingens Ex-Fußballer Sebastian Elvers (siehe auch Extra-Text auf dieser Seite) in 19:54 Minuten gegenüber dem Waldkater-Cross weiter verbessert. Schnellste Mittelstrecklerin war Camilla Zaage (SV Werder Bremen, 22:31) – gefolgt von Lina Hülss (Jahn Brinkum, 23:13) sowie der kurz zuvor aus den USA zurückgekehrten Weyherin Carolin Bothe (24:08).

Auch der Nachwuchs kam im Syker Friedeholz nicht zu kurz. Hier sind die U12-Mädchen beim Start zu sehen. © golenia

Mit knapp 40 Jugendlichen waren die U 12-Rennen über 1 300 Meter etwas dünner besetzt. Die ersten Plätze sicherten sich hier Henrik Albrecht (TSV Bassen) und Frieda Haag (Bremischer Schwimmverein).

Nach der hohen Anzahl an Voranmeldungen bleiben die Teilnehmerzahlen insgesamt unter den Erwartungen der Veranstalter. „Wir hatten zuletzt viele krankheitsbedingten Absagen, leider auch in unserem Helferteam“ teilte dazu Organisationsleiter Dierk Wittmershaus mit.

Wer einen Start verpasste oder sich wegen der Kälte einfach dagegen entschieden hatte, kann sich schon einmal die Termine der Syke-Weyher Cross-Serie 2023 vormerken mit dem Friedeholz-Crosslauf am 5. November, dem Waldkater-Crosslauf am 26. November und dem Countrylauf am 17. Dezember. Im kommenden Jahr wird es dann nach der erfolgreichen Neuauflage der Cross-Serie wieder eine echte Serienwertung geben. el