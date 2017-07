Siegmann bläst Turnier endgültig ab

Gewitter und Regen sorgen für Spielausfälle

Mörsens Vorsitzender Andreas Siegmann blies das Turnier gestern endgültig ab.

Mörsen - Das Fußball-Turnier des SV Mörsen-Scharrendorf um den „Stelter-Cup“ mit sechs Mannschaften in zwei Gruppen stand unter keinem guten Stern. Der erste Spieltag fiel am Mittwoch, 12. Juli, aufgrund der starken Regenfälle ins Wasser. Beim dritten Spieltag am Mittwochabend spielte der Wettergott wieder nicht mit. Wegen Gewitters wurde die Begegnung des SC Twistringen gegen den TuS Sulingen II nach 50 Minuten beim Stand von 3:1 für die Sulestädter abgebrochen. Die zweite Partie zwischen dem TuS Lutten und dem SV Mörsen-Scharrendorf ging nicht mehr über die Bühne.