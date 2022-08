In der zweiten Runde trifft Brinkum auf Oberneuland oder SVGO Bremen

Blitztor-Vorbereiter Hildebrand überzeugt Trainer Gabel: Brinkum zieht in zweite Pokal-Runde ein

Von: Fabian Terwey

Eine Runde weiter: Brinkums Chefcoach Mike Gabel (re.) und sein spielender Co-Trainer Kevin Artmann dürfen sich über das Weiterkommen im Pokal freuen. © Schlickmann

„Heute haben wir richtig Fußball gespielt“, lobte Mike Gabel seine Mannschaft. Der Trainer des favorisierten Bremen-Ligisten Brinkumer SV sah beim 6:0 (3:0) im Erstrundenduell des Bremen-Pokals bei Fußball-Bezirksligist TSV Farge Rekum einen „soliden Auftritt“.

Bremen - Noch beim 0:3 zum Liga-Auftakt gegen Oberneuland hatte der 40-jährige Coach fehlendes Selbstvertrauen bei seinem Team ausgemacht, den Ball laufen zu lassen. Das änderte sich nun beim Außenseiter in Bremen. „Der Sieg war in der Höhe absolut verdient. Wir hatten viele Abschlüsse und hätten auch deutlich höher gewinnen können“, sagte Gabel.

Kaan Er erzielt Doppelpack

Einer der herausstach war für den Trainer William Hildebrand. Der Angreifer bereitete „nach guten Trainingseinheiten am Dienstag und Donnerstag“ über links das Blitztor von Mohammed Tekin vor, der gleich in der ersten Minute zum 1:0 einschob. Und auch beim 2:0 war Hildebrand Wegbereiter, ließ einen Ball in die Tiefe klatschen und Kaan Er legte den Ball knapp außerhalb des Sechzehners ins Toreck (27.). Kurz darauf schnürte der Torschütze den Doppelpack, netzte auf Vorlage von Aladji Barrie aus rund 16 Metern – 3:0 (29.).

Hyoungbin Park verletzt ausgewechselt

Brinkumer Wermutstropfen in der ersten Halbzeit: Hyoungbin Park musste in der 15. Minute wegen einer Zerrung im rechten Oberschenkel verletzt raus. Für ihn kam Redouan Kaid. „Wir hatten nur 15 Spieler dabei und haben allen Spielzeit gegeben“, sagte Gabel:: „Wichtig ist, dass wir mit und ohne Ball in unsere Abläufe kommen und sich alle auf dem Platz besser kennenlernen.“

Aladji Barrie lässt seine Qualitäten aufblitzen

Das gelang bereits ansehnlich zu Beginn der zweiten Halbzeit. Aladji Barrie ballerte nach Doppelpass mit Kaan Er per strammem Vollspannschuss zum 4:0 ins Eck (54.). Kurz darauf köpfte Luiz Adjei einen Eckball von Eugen Uschpol zum 5:0 ins Netz (57.). Beim 6:0 zeigte Aladji Barrie nochmal sein fußballerisches Können, spielte im Strafraum die Bremer Verteidigung aus und legte den Ball aus acht Metern gekonnt zum 6:0 in die Maschen (89.). „Aladji fehlen noch Kraft und Energie. Wenn er die hat, kann er noch viel mehr Tore machen“, sagte Gabel über den Doppelpacker.



In der zweiten Runde trifft Brinkum auf Oberneuland oder SVGO Bremen

In der zweiten Runde (13. bis 15. September) treffen die Brinkumer nun auf den Sieger des Erstrundenduells zwischen Bezirksligist SVGO Bremen und Bremen-Ligist FC Oberneuland (Sonntag, 13.00 Uhr). Gabel meint: „Wenn es wieder gegen Oberneuland geht, wollen wir Revanche nehmen. Dann werden wir ein anders Brinkum zeigen müssen als in der Liga.“

Bremen-Pokal, 1. Runde: TSV Farge Rekum - Brinkumer SV 0:6 (0:3) Brinkum: Jashari - Adjei (67. Sultani), Demirkapi (56. Flohr), Dalkiran, Uschpol - Park (15. Redouan Kaid), Tekin, Tiras - Kaan Er (57. Becker), A. Barrie, Hildebrand. Tore: 0:1 (1.) Tekin, 0:2 (27.) Kaan Er, 0:3 (29.) Kaan Er, 0:4 (54.) A. Barrie, 0:5 (57.) Adjei, 0:6 (89.) A. Barrie. Schiedsrichter: Burak Öztekin (DJK Blumenthal).