Sieben auf einen Streich: Sudweyhe nutzt Heiligenfelder Personalnot gnadenlos aus

Von: Gerd Töbelmann

Immer rein ins Getümmel: Sudweyhes Marvin Zwiebler (li.) erzielte am Sonntag zwei Treffer. © töbelmann

Sudweyhes Trainer Benjamin Jacobeit war etwas angezählt: „Ich habe eine Erkältung, wollte aber unbedingt beim Spiel dabei sein. Für meine Gesundheit wäre heute ein entspanntes 4:0 genau richtig.“ Ginge es nach dem Ergebnis, dann müsste Jacobeit am Montag schon wieder topfit sein, denn sein Team fertigte den SV Heiligenfelde in der Fußball-Bezirksliga auf eigenem Platz vor 150 Zuschauern mit 7:0 (3:0) ab.

Sudweyhe – Der TuS-Coach war natürlich nach der Partie tiefenentspannt: „Das war bislang unser bestes Heimspiel. Wir waren von der ersten Minute an hellwach und haben ein gutes Pressing gespielt. Und die frühen Tore haben uns natürlich auch sehr geholfen.“

Kollege Torben Budelmann indes war komplett bedient, wollte zur sportlichen Leistung seiner extrem ersatzgeschwächten Mannschaft nichts sagen. „Budel“ meinte dann zu recht rüden Worten von der Sudweyher Bank gegen Ende der Partie: „Ich wurde beleidigt. Und so geht man unter Kollegen nicht miteinander um.“

Fußball-Bezirksliga: TuS Sudweyhe - SV Heiligenfelde 7:0 (3:0) Sudweyhe: Theiß - Bode, Pirngruber, Bäker, Engelhardt (71. Garaf), J. Lüdeke, Meissner, H. Lüdeke (63. Bahll), Helms (73. Knüppel), Zwiebler (69.), Wirth (65. Brandhoff).

Heiligenfelde: Wachtendorf - Klusmann, Behrens, Brill (77. Liebert), T. Godesberg, Köhler (86. Weber), Gronewold, Garlich (39. L. Godesberg), Heinsen, Labbisa, Gibek.

Tore: 1:0 (11.) Wirth, 2:0 (19.) Zwiebler, 3:0 (34.) Helms, 4:0 (50.) Zwiebler, 5:0 (65.) Wirth (FE), 6:0 (86.) Eigentor Liebert, 7:0 (89.) Weiner.

Schiedsrichter: Christian Gerdes (MTV Rehren).

Auf dem Feld war seine Mannschaft ziemlich chancenlos, weil Sudweyhe nahezu in Bestbesetzung angetreten war und diese Überlegenheit auch auf den Rasen brachte. In der vierten Minute hätte Maximilian Wirth zwingend das 1:0 machen müssen, doch SVH-Keeper Jörn Wachtendorf parierte glänzend. Sechs Minuten spätzer klappte es mit der Kopie besser: Flanke Robin Engelhardt von links, und diesmal brachte Wirth die Kugel am langen Pfosten zum 1:0 über die Linie.

Zwiebler und Helms erhöhen

In der 19. Minute legte Marvin Zwiebler per Flachschuss aus 18 Metern zum 2:0 nach. Heiligenfelde fand zunächst vorn gar nicht statt. Duie erste Chance hatte Tamino Köhler (30.), doch der Ball ging knapp vorbei. Auf der Gegenseite machte es Kapitän Bastian Helms besser, denn sein Linksschuss passte aus 16 Metern haargenau zum 3:0 (34.).

Auch nach der Pause hielt die Sudweyher Dominanz an, weil dem SVH schlichtweg die personellen Alternativen fehlten (in Rene-Pierre Liebert saß gar ein Drittherren-Spieler auf der Bank und wurde noch eingewechselt).

Heiligenfelder Elfer-Ärger

In der 50. Minute folgte Zwieblers zweiter Streich zum 4:0, als sich der 24-Jährige robust behauptete und aus spitzem Winkel traf. Für Aufregung sorgte dann noch das Tor zum 5:0 durch Wirth. Der Elfer, den Wachtendorf an Helms verwirkt hatte, war unstrittig. Die Heiligenfelder regten sich aber darüber auf, dass kurz zuvor ein klares Foulspiel nicht gepfiffen wurde und es den Elfer gar nicht hätte geben dürfen.

Sudweyhe ging danach weiter auf Torejagd. In der 86. Minute unterlief schon erwähntem Liebert per Kopfball ein Eigentor zum Sudweyher 60, und in der 89. Minute besorgte der eingewechselte Marco Weiner aus kurzer Distanz den Endstand zum 7:0-Kantersieg.

Spieler des Spiels: Marvin Zwiebler Seiner Wucht hatte die Heiligenfelder Abwehr oft nicht viel entgegenzusetzen. Sudweyhes Angreifer traf doppelt.