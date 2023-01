Serhat Koruk soll Rehdens Sturmproblem lösen

Von: Cord Krüger

Willkommen in Rehden! BSV-Sportvorstand Sandy Peter Röhrbein präsentierte Serhat Koruk (re.) als ersten Winterneuzugang. Der Stürmer bekommt beim Regionalligisten die Nummer 11. © Krüger.

Erster Wintertransfer für den BSV Rehden: Der Drittliga-erfahrene Stürmer Serhat Koruk (26) soll den Nord-Regionalligisten zum Klassenerhalt knipsen.

Rehden – Vorn drückte beim BSV Rehden in der Regionalliga-Hinrunde der Schuh – und dieses Leiden soll jetzt Serhat Koruk lindern. Seit dem Trainingsauftakt am 5. Januar mischt der 26-jährige Stürmer bereits bei den Schwarz-Weißen mit, am Dienstag klärten Sportvorstand Sandy Peter Röhrbein und der SV Straelen letzte Wechselmodalitäten. Da den West-Regionalligisten nur noch ein mittleres Wunder vor dem Abstieg in die Oberliga bewahren kann, stellt der Club offenbar bereits die Weichen für die kommende Serie und lässt höher veranlagte Spieler ziehen.

Röhrbein jedenfalls ist von der Qualität des Angreifers, der beim BSV die Rückennummer 11 bekommt, überzeugt: „Diverse Trainer haben uns versichert, dass Serhat in der Regionalliga Nord ordentlich zuschlagen wird.“

Bisher bei West-Regionalligist Straelen

In Straelen lief es für den in der Jugend von Fortuna Köln ausgebildeten Mittelstürmer in dieser Serie nicht nach Plan: Zwei Treffer in nur sechs Spielen können den früheren Spieler aus der türkischen zweiten Liga nicht zufriedenstellen. Das lag allerdings an seinen hartnäckigen Mandelproblemen, die den Offensivmann öfter krankheitsbedingt zum Zuschauen zwangen. Doch mit 20 Treffern in 40 Partien für den damaligen West-Regionalligisten SV Bergisch Gladbach in der Serie 2020/21 hat er seinen Torriecher unter Beweis gestellt.

Vorige Saison in Meppen und Verl

Dies war auch Drittligist SV Meppen nicht entgangen, der ihn für die vorige Saison verpflichtet hatte (16 Spiele, ein Tor). Nach der Winterpause folgte noch ein halbjähriges Intermezzo bei Meppens Liga-Konkurrent SC Verl. Zuvor hatte Koruk bereits für Fortuna Köln drittklassig gespielt – 2016 und 2017. Danach begann für ihn das Abenteuer in der Türkei bei diversen Zweit- und Drittligisten.

Röhrbein ist froh über die in diesem Winter recht frühe Verpflichtung einer Alternative für den Angriff: „Da konnten wir in anderen Jahren schon mal erst am 31. Januar Vollzug melden.“ Sein sein neuer Trainer Kristian Arambasic freut sich ebenfalls, jetzt schon fast zwei Wochen mit dem 26-Jährigen gearbeitet zu haben. Beim jüngsten 0:4 im Test gegen West-Regionalligist Schalke 04 II „hat Serhat jedenfalls deutliche Fortschritte gezeigt“. Der BSV-Coach habe „sehr genau nach so einem Spielertypen gesucht“. Zwar weise er noch einen gewissen Fitness-Rückstand auf, „Serhat hat aber oft genug gezeigt, dass er ein Kämpfer ist. Und wir werden alles dafür tun, damit er zur alten Form zurückfindet. Wir freuen uns, dass er da ist.“

Koruk verspricht „110 Prozent in jedem Spiel“

Ähnlich geht es offenbar auch dem Angreifer selbst, wie ihn der Club in einer Mitteilung zitiert: „Ich finde es klasse, dass man mir mit allen verfügbaren Mitteln zur alten Stärke verhelfen möchte. Ich habe schon sehr viel als Fußballer erlebt und weiß, wie es von unten nach oben geht und zurück. Solche Erfahrungen machen einen nur stärker. Und ich bin optimistisch, diese Stärke in die Mannschaft mit einbringen zu können“, sagt Koruk – und verspricht: „Ich habe den Anspruch, in jedem Spiel 110 Prozent zu geben.“