Nachspielzeit: Seckenhauser Sonderschicht am Schneeschieber

Von: Malte Rehnert

Viel Schnee am Rand: Ali Hussein und die anderen Seckenhauser Helfer hatten den Kunstrasenplatz in Brinkum freigeräumt. © Rehnert

Das Räumkommando der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst hat perfekt gearbeitet und den Kunstrasenplatz tatsächlich bespielbar gemacht. Wie dies gelang, steht in folgendem Text. Und es gibt auch noch bewegte Bilder dazu - auf Instagram unter lokalsportlandkreisdiepholz.

Jan-Hendrik Schwirz hatte keine Zeit zu verlieren. Nach Dienstschluss fuhr er am Samstag sofort zum Kunstrasenplatz an der Pappelstraße in Brinkum und packte mit an – sogar noch in Polizei-Uniform! Und der Co-Trainer und Abwehrchef der „Ersten“ war beileibe nicht der einzige, der den Schneeschieber schwang. Das Räumkommando der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst umfasste laut Viertherren-Trainer Ali Hussein „20, 50 Leute, die wir in zwei, drei Stunden zusammenbekommen haben.

Alle kamen mit Schaufeln.“ Die vereinsinterne Vernetzung der Fußballer hatte bestens funktioniert.

Aus dem Bezirksliga-Kader waren neben Schwirz auch noch Christos Maxidis, Philipp Eggers, Nils Hoffmann, Sebastian Kirchner, Ben Forcher, Patrick Zielinski und Jan Kaufmann fleißig an der Schippe. Es galt, die zentimeterhohe Schneedecke zu beseitigen und den Platz für den großen Heimspieltag herzurichten. „Wir waren etwa fünf Stunden dabei, es war wahrlich nicht wenig“, berichtete Hussein. Und Schwirz ächzte hinterher: „Danach waren wir alle ganz schön platt.“

Doch die Sonderschicht zahlte sich aus, in Seckenhausen konnte am Sonntag – anders als auf fast allen anderen Plätzen im Landkreis Diepholz – tatsächlich gespielt werden. Und das auf sattem Grün. Erst die „Zweite“, dann die „Dritte gegen die „Vierte“ und schließlich die „Erste“ gegen den TuS Wagenfeld. Vor den Zäunen war noch gut zu erkennen, was die Helfer geleistet hatten: bergeweise Schnee, der dann bei den frühlingshaften Temperaturen am Montag in Rekordzeit wegschmolz.

Ihren spontanen Schiebe-Einsatz würden die Seckenhauser bestimmt wiederholen, wenn es nötig ist. Denn es war auch eine Art Teambuilding der Fußballsparte. Anschließend gab es am Platz noch ein Bierchen, Pommes und Bratwurst als Belohnung. Und Hussein lächelte, als er sein Fazit zog: „Wir sind glücklich, es war eine schöne Aktion.“