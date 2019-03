2:1 nach 0:1:  Seckenhausens famose Schlussphase

Zwei prägende Figuren des Kellerduells im Luftzweikampf: Mathis Wohlers (links) brachte Vilsen mit einem Traumtor in Führung, Sebastian Kirchner (rechts) leitete Seckenhausens Siegtor mit einem Traumpass ein.

Seckenhausen - Von Malte Rehnert. Die riesige Erleichterung war unüberhörbar. Nach seinem perfekten Einstand beim 2:1 (0:1) gegen den SV Bruchhausen-Vilsen versammelte Neu-Trainer Andre Schmitz die Bezirksliga-Fußballer der TSG Seckenhausen-Seckenhausen gestern Nachmittag um sich und brüllte den Seinen im Mannschaftskreis lobende Worte entgegen. Der Schlusssatz: „Das war geil, Jungs.“ Dann brüllten sie alle. Verständlich, denn der so wichtige Heimsieg im Kellerduell war nicht mehr unbedingt zu erwarten gewesen.

Der bisherige Vorletzte Seckenhausen (nun 14 Punkte) schob sich in der Tabelle am TuS Lemförde (12) vorbei, hat nun nur noch einen Zähler Rückstand auf den TuS Kirchdorf (15) auf dem Relegationsplatz – und vergrößerte den Abstand zu Schlusslicht Vilsen (10). Dessen Trainer Patrick Tolle, der ebenfalls im Winter übernommen hatte, gab sich hinterher keinen Illusionen hin: „Das ist sehr bitter heute. Für uns wird es ganz schwierig, den Rückstand aufzuholen. Gute Ansätze reichen uns leider nicht mehr.“

Auf dem Kunstrasenplatz in Brinkum hatten die Gäste im ersten Durchgang mit kräftigem Rückenwind etwas mehr vom Spiel und gingen verdient in Führung. Zunächst scheiterte Mathis Wohlers bei einer der ganz wenigen Chancen an TSG-Keeper Maurice Lutterklas (40.), doch nur eine Minute später traf er – und wie! Halblinke Position, etwa 30 Meter Torentfernung: Wohlers zog den Ball mit viel Speed aufs Tor, der Wind packte noch ein paar km/h drauf, Lutterklas verschätzte sich – und das Geschoss, vielleicht auch als Flanke gedacht, schlug oben rechts im Winkel ein (41.). Ein wunderbares Tor!

In der zweiten Halbzeit hatten dann die Hausherren die Wetter-Unterstützung, wären aber beinahe mit 0:2 in Rückstand geraten. Doch der Treffer von Nick Brockmann zählte wegen einer knappen Abseitsstellung nicht (72.). Auf der anderen Seite erarbeitete sich die TSG anschließend ein deutliches Übergewicht. „Wir haben die Räume nicht mehr zugekriegt“, monierte Tolle. Seckenhausens Kapitän Philip Kleingärtner prüfte erst mit einem Fernschuss Vilsens Keeper Maximilian Kues (79.) und bereitete dann den Ausgleich vor. Seine Freistoßflanke, aus fast identischer Position wie bei Vilsens 1:0, fand Tobias Thiemann. Dessen Kopfball wehrte Kues ab – allerdings vor die Füße von Finn Werner, der unbedrängt zum 1:1 einschob (82.). Nun wollte Seckenhausen mehr. Und bekam auch mehr. Beim schönsten Spielzug einer von vielen Unzulänglichkeiten geprägten Partie steckte Sebastian Kirchner herrlich durch auf Jannis Helmbold, der frei vor dem Tor die Nerven behielt und das entscheidende 2:1 für die jubelnde TSG besorgte (88.).

„Es war sicher keine Glanzleistung, aber das konnte man auch nicht erwarten. Wir wollten heute unbedingt“, betonte Schmitz, der auf die Siegesfeier hinterher allerdings verzichten musste. Gleich nach dem Spiel fuhr er aus beruflichen Gründen nach Frankfurt und kommt erst Donnerstag oder Freitag zurück.