Seckenhausen wartet auf den Elektriker: Krisen-TSG hofft auf Lutterklas’ Comeback in Bezirksliga

Von: Carsten Drösemeyer

Frontmann im Tor: „Wir brauchen mehr Feuer und Typen, die auch mal lauter werden und aufrütteln“, sagt Maurice Lutterklas: „Dazu zähle ich mich.“ © töb

Der „XXL-Umbruch“ beim Fußball-Bezirksligisten TSG Seckenhausen-Fahrenhorst gestaltet sich komplizierter als erhofft: Nach sieben Partien rangiert die TSG mit nur drei Pünktchen auf dem vorletzten Platz und weist momentan drei Zähler Rückstand zum rettenden Ufer auf.

Seckenhausen – Völlig aus dem Nichts kommt die prekäre Situation jedoch nicht. Schließlich verließen Seckenhausen nach der vergangenen Saison Offensiv-Fixpunkt Marcel Dörgeloh, Abwehrchef Philip Kleingärtner oder Goalgetter Nico Kiesewetter – um nur drei Stützen zu nennen. Trotzdem wirkte der neue Trainer Lars Behrens, der auf den zum Landesligisten TuS Sulingen abgewanderten Iman Bi Ria folgte, stets optimistisch und freute sich auf die „interessante Herausforderung“, ein neues TSG-Team zu formen.

Ständig neuer Torhüter im Kasten

Zu diesem Zeitpunkt konnte Behrens noch nicht wissen, dass schon nach dem ersten Saisonspiel gegen den FC Sulingen zu allem Überfluss Stammkeeper Maurice Lutterklas ausfallen würde. Erst aufgrund von Schulterproblemen, dann durch eine Knochenabsplitterung im Finger. „Die Verletzung von Maurice war für uns ein Schlag ins Kontor“, ächzt Behrens: „Wir haben ohnehin schon Woche für Woche überdurchschnittlich viele Ausfälle gehabt, aber der Stammtorwart ist ja ein besonderer Schlüsselspieler. Damit wir niemanden festspielen, mussten wir ständig einen neuen Torhüter in den Kasten stellen. In Niklas Luers, Tim Haake, Steven Urban und Marco Schwanz hatten wir bislang vier verschiedene Keeper. Wie soll sich da eine Abwehr vernünftig einspielen?“

Schwierig. Zumal Lutterklas nicht nur als reiner Torhüter an allen Ecken und Enden fehlte, sondern auch als Führungsspieler. „Maurice ist ja nicht umsonst unser Vizekapitän“, betont Behrens: „Er ist einer der wenigen, der nach dem Umbruch noch dabei ist. Sein Wort hat Gewicht innerhalb der Mannschaft.“

Lutterklas: „Danach stehe ich wieder zur Verfügung“

Glück für die TSG: Mittlerweile ist sein Comeback absehbar. „Gegen Neuenkirchen passt es leider noch nicht, da ich am Sonntag einen wichtigen privaten Termin habe“, bedauert Lutterklas: „Aber danach stehe ich wieder zur Verfügung.“

Vielleicht kehrt der 26-Jährige gerade noch rechtzeitig zurück, da der Rückstand zu den Nichtabstiegsplätzen derzeit recht moderat ausfällt.

Lutterklas versprüht zumindest schon einmal Optimismus: „Ich bin jetzt zehn Jahre im Verein. Wir hatten schon viel kritischere Situationen. Unter dem damaligen Trainer Dirk Hofmann waren zeitweilig nur sechs bis acht Leute beim Training, und wir sind dann ja auch abgestiegen. Für diese Saison sehe ich deutlich weniger schwarz. Unsere junge Truppe hat viel Potenzial.“

Typen sind gefragt

Elektriker Lutterklas möchte auf alle Fälle dazu beitragen, dass Seckenhausen im Tabellenkeller wieder schnell das Licht anknipst. „Nach Gegentoren gehen die Köpfe immer zu schnell runter“, moniert der Sohn des ehemaligen Syker Torhüters Sven Lutterklas: „Wir brauchen mehr Feuer und Typen, die auch mal lauter werden und aufrütteln. Dazu zähle ich mich.“

Der 26-Jährige will also vorangehen – und trauert den Aufstiegsträumen der letzten Jahre „gar nicht mehr hinterher. Das ist abgehakt. Natürlich wäre es cool gewesen, in die Landesliga aufzusteigen. Aber nun geht es darum, die TSG in der Bezirksliga zu halten. So ein Neuaufbau kann ja auch Spaß machen. Deshalb stand es für mich nie zur Debatte, den Club zu verlassen. Seckenhausen ist mein Verein. Gerade in schweren Zeiten hält man zur Stange und bleibt.“ Keine Frage, die baldige Rückkehr von Lutterklas dürfte der TSG extrem gut tun.