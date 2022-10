Korbball-Bundesliga: Seckenhausen stabilisiert sich - TSG feiert zwei Siege

Von: Neele Knief

Zu den beiden Seckenhauser Siegen in der Korbball-Bundesliga trug Anke Lisser (am Ball) insgesamt drei Körbe bei. © westermann

Gemischte Gefühle nach dem zweiten Spieltag der Korbball-Bundesliga: Nachdem sich die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst mit vier Punkten belohnt und damit dem Saisonziel „Kontinuität schaffen“ näherkommt, musste Brinkum nach einem Sieg (11:7 gegen Stöcken) und einer Niederlage (7:15 gegen Findorff) den dritten Tabellenplatz räumen. Der TuS Sudweyhe erlebte eine Achterbahnfahrt der Gefühle: Auf einen eindrucksvollen Sieg gegen den Oldenbroker TV (13:6) folgte ein gebrauchtes Spiel gegen Ovelgönne (2:12).

TuS Sudweyhe - Oldenbroker TV 13:6 (5:3): „In diesem Spiel hat einfach alles gekappt“, lobte TuS-Trainerin Julia Hoffmann ihr Team. Den Grundstein für den Erfolg legten die Sudweyherinnen mit einer konzentrierten Leistung. Mit zwei starken Korbfrauen und einer guten Deckungsarbeit gelang es, das Rückraumspiel des Oldenbroker TV zu unterbinden. Auch vorn präsentierte sich die Mannschaft gut aufgelegt. Einstudierte Angriffe trugen Früchte und führten immer wieder zum Korberfolg. „Das war mit Abstand das beste Spiel, was wir seit langer Zeit gezeigt haben. Besonders schön ist, dass Alina Hinners sich nach ihrer Korbballpause direkt dort anknüpft, wo sie aufgehört hat und uns enorm hilft“, freute sich Hoffmann.

FTSV Jahn Brinkum - TB Stöcken 11:7 (4:5): Bis zur Pause war es ein ausgeglichenes Spiel und der Aufsteiger aus Brinkum lag nur mit einem Korb zurück. Kurz nach dem Wiederanpfiff glich der FTSV aus, schaffte aber noch nicht den Führungswechsel – erneut setzte sich Stöcken mit zwei Treffern ab. Nach einem 5:7-Rückstand drehte die Mannschaft von Thorsten Böger aber richtig auf und erzielte sechs Körbe in Folge. „Insbesondere in der zweiten Halbzeit wurde unsere Abwehrleistung immer besser, da war kein Durchkommen mehr für Stöcken“, zeigte sich FTSV-Coach Thorsten Böger zufrieden.

TSG Seckenhausen-Fahrenhorst - Oldenbroker TV 16:7 (8:4): Auch die TSG unterband dank einer stabilen Abwehrleistung und einer stark aufgelegten Korbfrau Pia Züdel das gefährliche Rückraumspiel der Oldenbrokerinnen. Und auch im Angriff zeigten sich die Seckenhauserinnen verbessert. „Wenige Ballverluste, sichere Würfe und eine gute Teamleistung haben uns zum Erfolg geführt. Endlich konnten wir uns mit Punkten für unsere Leistung belohnen“, betonte Mannschaftsführerin Anke Lisser.

TuS Sudweyhe - Ovelgönner TV 2:12 (1:4): „Genie und Wahnsinn liegen anscheinend auch im Korbball nah beieinander“, ärgerte sich Hoffmann nach dem Spiel. Schnell lag Sudweyhe mit 0:3 zurück, und der Coach wusste, woran es lag: „Rückblickend haben wir mit der falschen Deckungsvariante begonnen.“ Mit einem neuen Abwehrsystem lief es deutlich besser. Auf der anderen Seite wollte der Ball trotzdem nicht im Korb landen, reihenweise scheiterte Sudweyhe an der starken gegnerischen Korbfrau. Trotz eines variantenreichen Angriffsspiels belohnte sich Sudweyhe nicht mit Korberfolgen. „Die Würfe waren zu verkrampft, aber der Tag hat gezeigt, dass wir es können, aber konstanter werden müssen“, resümiert Hoffmann.

FTSV Jahn Brinkum - SG Findorff Bremen 7:15 (3:7): In einem intensiv geführten Spiel kam Brinkum gegen den amtierenden Deutschen Meister nie wirklich in den Flow. Es fehlte irgendwie die Leichtigkeit. „Es war uns nicht möglich, unser Spiel zu spielen und im Angriff zielstrebig zum Abschluss zu kommen“, ärgerte sich Thorsten Böger. Dennoch konnte Findorff erst in der zweiten Hälfte richtig davonziehen. Schließlich stand eine deutliche 7:15-Niederlage.

TSG Seckenhausen-Fahrenhorst - TB Stöcken 11:7 (6:2): Gegen die starken Gegnerinnen aus Hannover war erneut die konzentrierte Seckenhauser Abwehrleistung entscheidend, um schließlich zwei Punkte bejubeln zu können. „Jeder hat um jeden Ball gekämpft“, betonte Lisser. Variabel wechselte die TSG im Angriff zwischen Kreis- und Rückraumspiel, bewies Geduld und setzte so Treffer um Treffer. „Besonders schön ist, dass heute alle Spielerinnen getroffen haben“. Mit diesen zwei Erfolgen und vier Punkten kommt die TSG ihrem Saisonziel, endlich stabilere Leistungen zu zeigen, einen großen Schritt näher.

Korbball-Bundesliga: Statistik TSG Seckenhausen-Fahrenhorst: Jana Meiche (5 Körbe), Pia Züdel (4), Sarah Kienker (4), Anke Lisser (3), Svenja Wegner (3), Jana Harms (2), Tabea Ströhemann (2), Mareike Rieckers (2), Felicia Pereira (1), Carolin Rieckers (1). TuS Sudweyhe: Carolin Witt (4), Carlotta Kehlenbeck (4), Alina Ehlers (3), Luisa Schlemm (3), Alina Hinners (1), Nina von Weyhe, Emma Scibbe, Malin Wetjen. FTSV Jahn Brinkum: Marlene Kamp (5), Mara Schumacher (5), Carina Bösselmann (4), Dana Stöver (2), Emma Preuß (1), Lea Reiners (1), Alina Childs, Zoe Roos. Korbjägerinnen: Carina Bösselmann (Jahn Brinkum/9), Mara Schumacher (Jahn Brinkum/9), Carlotta Kehlenbeck (TuS Sudweyhe/8), Jana Meiche (TSG Seckenh.-F./8), Lea Reiners (Jahn Brinkum/7)