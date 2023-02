„Mit Ladde auch in die nächste Saison“: Fußball-Bezirksligist Seckenhausen verlängert mit Trainer Behrens

Von: Fabian Terwey

Leitet weiter die Geschicke an der Seitenlinie: Trainer Lars Behrens von Fußball-Bezirksligist TSG Seckenhausen-Fahrenhorst. © Diekmann, Julian

Lars Behrens verlängert. Die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst und der Trainer setzen ihre Zusammenarbeit in der kommenden Saison fort. Das gab der abstiegsbedrohte Fußball-Bezirksligist am Freitag auf seinen Social-Media-Kanälen bekannt. „Mit Ladde auch in die nächste Saison“, hieß es in der Meldung.

Seckenhausen - „Der Club ist wahnsinnig gut strukturiert und ich spüre große Rückendeckung“, sagte Behrens, der seit Saisonbeginn im Amt ist: „Die ligaunabhängige Verlängerung zu diesem frühen Zeitpunkt soll ein Zeichen sein. Ich möchte mit möglichst vielen der Spieler weiterarbeiten und traue dem Team den Klassenerhalt zu.“