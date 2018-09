42-Jähriger Sebrantke  stürzt bei Duathlon-WM schwer, bricht sich aber „nur“ den Arm

Zofingen - Oliver Sebrantke erreicht das Ziel nicht – ein Satz, den es bislang noch nie gegeben hatte. Doch dann kam die Duathlon-Weltmeisterschaft (zehn Kilometer Laufen, 150 km Radfahren, 30 km Laufen) in Zofingen (Schweiz) am Sonntag. In einer scharfen S-Kurve stürzte der Athlet des LC Hansa Stuhr während einer Abfahrt mit knapp 60 Stundenkilometern auf dem Tacho und brach sich den rechten Arm.

Sebrantke hatte die erste Laufdisziplin und 40 Kilometer auf dem Fahrrad bereits hinter sich gebracht, als er zu dem verhängnisvollen Punkt kam. „Der Veranstalter hatte zuvor mehrfach vor der engen Kurve gewarnt und sie als gefährlichste Stelle des Wettbewerbs angekündigt“, berichtet der „Tri-Wolf“, der trotz der Warnungen etwas zu schnell unterwegs war.

Beim Bremsversuch schlingerte Sebrantkes Hinterrad, und er geriet mit dem linken Pedal an einen Strohballen, der eigentlich zum Schutz der Athleten positioniert war, stürzte und landete mit dem Kopf an einem großen Findling. „Mir wurde später gesagt, dass ich großes Glück gehabt hätte, dass ich überlebt habe. Wenn ich mir meinen Helm angucke, glaube ich das auch“, erzählt Sebrantke.

Doch der 42-Jährige hatte Glück im Unglück – er brach sich „nur“ den rechten Arm, wurde am Montag operiert und hütet derzeit noch das Krankenhausbett in der Schweiz, was so gar nicht nach dem Geschmack des Stuhrers ist.

Sebrantke: War zu schnell unterwegs

„Es tut mir wirklich weh, dass ich das Rennen nicht beenden konnte. Der Wettbewerb in Zofingen ist schließlich das Hawaii der Duathleten“, gesteht Sebrantke, der dem Veranstalter für sein Malheur auch keine Schuld geben wollte: „Ich war einfach zu schnell unterwegs.“ Kleines Trostpflaster für den Leistungssportler: Freundin Janine Kaiser wurde in der Frauenkonkurrenz (35 bis 39 Jahre) Vize-Weltmeisterin.

Sebrantke selbst soll seinen Arm in den nächsten sechs Wochen nicht belasten, darf aber in 14 Tagen schon wieder mit dem Laufen anfangen und hat das nächste Ziel bereits vor Augen: „Beim Bremen-Marathon am 7. Oktober will ich auf jeden Fall wieder starten.“

ntr