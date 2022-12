Sebastian Elbers: Kein Problem mit der 180-Grad-Wende

Von: Gerd Töbelmann

Die meiste Zeit seines Fußballer-Lebens verbrachte Sebastian Elvers beim TuS Sulingen. © krüger

Der Sulinger Ex-Fußballer Sebastian Elvers hat sich nach einer Knieverletzung jetzt dem Laufen verschrieben. Seine Freundin Nicola hat ihn drauf gebracht.

Sulingen – Na ja, so ganz ohne Ball geht es dann doch nicht. Sebastian Elvers kümmert sich beim TuS Sulingen noch um die jungen Kicker der U 8. „Okay. Ballhochhalten geht ja noch und macht auch Spaß“, schmunzelt der 31-Jährige. Aber ansonsten hat er der Sache mit dem runden Leder fast komplett abgeschworen – und versucht sich seit Januar diesen Jahres recht erfolgreich als Läufer über längere Strecken wie fünf oder zehn Kilometer.

Ein Vollblutfußballer, der mit seinem Sulinger Heimatverein in der Ober- und Landesliga gespielt hat, verzichtet mal eben auf die Kugel? Das gibt’s doch gar nicht. Gibt es doch. Elvers, der auch in Sulingen wohnt und Lehrer ist, begründet die 180-Grad-Wende so: „Ich hatte mir vor Jahren beim Tennis den Innenmeniskus gerissen und wollte da schon aufhören“, sagt Elvers, der in der Jugend auch mal „fremd ging“ und für den SC Weyhe (B-Jugend) und VfL Oldenburg (A-Jugend) spielte. „So richtig fit bin ich seit der Knie-Geschichte nicht mehr geworden, habe es aber in der Saison 21/22 noch einmal beim FC Sulingen versucht, weil mich der damalige Trainer Sascha Jäger überredet hat“, erinnert sich Elvers. Aber die Sache lief nie so richtig rund, weil sich das Knie immer wieder meldete.

Hat die Sportart gewechselt: Sebastian Elvers liebt jetzt das Laufen und war am Sonntag in Syke unterwegs. © golenia

Ende Januar 2022 zog er dann einen Schlussstrich: „Meine Freundin Nicola Düker, die Läuferin ist, hat mir gesagt, dass ich das doch auch mal versuchen sollte. Das hab’ ich dann gemacht.“

Mit dieser Knie-Vergangenheit dann Laufen auf womöglich hartem Asphalt? „Klingt vielleicht doof, aber ich habe auch nach dem Laufen keine Probleme mit dem Knie“, sagt der Neu-Leichtathlet, der aber als Privatmann und nicht für den TuS Sulingen startet.

Als Fußballer war er ehrgeizig, als Läufer muss er nun etwas Geduld mit guten Zeiten haben: „Mein erster Halbmarathon in Hannover war eine Katastrophe. Da bin ich am Ende total eingebrochen.“

Mittlerwele ist Elvers aber in der Läuferszene zu beachten. Im Waldkater wurde er Zweiter und am Sonntag beim Country-Cross („hinter zwei Jungfüchsen“) Dritter über 5 500 Meter. Sein größter Wunsch für 2023: „Einen Halbmarathon laufen – und dann nicht wieder einbrechen.“