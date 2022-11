Frisch operiert, auf längster Dienstreise dabei: Wetschens Schwierking fährt mit nach Alfeld

Nicht auf dem Platz, aber nach wie vor bei der Mannschaft – wie hier in der Kabine: Wetschens Phil Schwierking verbringt auch in seiner Zwangspause viel Zeit mit dem Team. „Das ist ja der Großteil meines Freundeskreises“, sagt der 25-Jährige, der jetzt am Meniskus operiert wurde. © Krüger

Das war ein Saisonstart nach Maß für den TSV Wetschen! Doch an jenes 3:0 am ersten Landesliga-Spieltag über die SV Alfeld kann sich Oliver Marcordes vor dem Rückrunden-Auftakt (Sonntag, 14.00 Uhr) beim Tabellenneunten nicht mehr erinnern. Der Trainer fehlte nämlich urlaubsbedingt, sein „Co“ Sascha Hegerfeld hatte die Blau-Gelben zum Sieg gecoacht. Und der Assistenzcoach warnte seine Fußballer noch in der Dienstagseinheit vor der „schwer zu bespielenden Mannschaft“. Das weiß auch Marcordes: „Wir kennen Alfelds Stärken und haben uns im Training etwas einfallen lassen.“

Alfeld/Wetschen – Dabei dreht es sich nicht nur um des Gegners Denker und Lenker Fabian Carduck. „Er ist das Aushängeschild“, sagt der TSV-Coach über den elffachen Torschützen, der als hängende Spitze oder ganz vorn agiert.

Torschützen aus dem Hinspiel fehlen

Wer das Hinspiel im Gegensatz zu Marcordes noch in bester Erinnerung haben dürfte, sind der damalige Doppeltorschütze Aljoscha Wilms und Torge Rittmeyer, der zum 2:0 getroffen hatte. Doch beide können jetzt nicht helfen: Rittmeyer muss aus privaten Gründen passen, Kapitän Wilms ist nach auskuriertem Bruch des Schienbeinkopfs zwar im Lauftraining, „aber ich habe ,Ali’ gesagt, dass wir es langsam angehen“, berichtet sein „Chef“.

Tino Senkler will zunächst in der Zweiten testen, ob seine Adduktorenbeschwerden erledigt sind, Lennart Kruses Innenbandriss lässt ebenfalls noch keinen Einsatz zu – und Phil Schwierking hatte erst am Mittwoch seine Meniskus-Operation. „Es ist ganz gut gelaufen – Schmerzen habe ich jedenfalls keine“, berichtet der Links- und Innenverteidiger. Ein Drittel des Außenmeniskus im linken Knie entfernte Spezialist Dr. Stefan Bolte in Herford. „In sechs Wochen dürfte ich schon wieder locker anfangen, aber dann ist eh Winterpause. Ich will nichts überstürzen“, sagt der Abwehrrecke.

In Zwangspause noch kein Spiel als Zuschauer verpasst

Seine Mannschaft vermisst er jedenfalls nicht – denn er ist nach wie vor dabei. „Neulich war ich mal nicht beim Training – und schon gab’s am nächsten Tag den Einwand, dass ich mich mal wieder blicken lassen könnte!“

Seit seiner nun schon sieben Wochen währenden Zwangspause hat er zudem noch kein Spiel als Zuschauer verpasst. „Ich versuche dann, bei der Spielvorbereitung zu helfen. Außerdem will ich es nicht so weit kommen lassen, dass meine Familie oder Freundin denken, sie könnten mich anderweitig an den Wochenenden verplanen. . .“

„Fahre nicht so weit, um nur einen Punkt mitzunehmen“

Also reist der Hüne auch mit nach Alfeld. „Das ist eine solide Truppe, die dementsprechend als Aufsteiger auch schon gut gepunktet hat. Und Carduck verfügt da vorn über enorme Qualität“, mahnt der 25-Jährige.

Mit der nötigen Geschlossenheit ist Marcordes jedoch optimistisch, die längste Dienstreise der Saison erfolgreich zu bestreiten: „Ich fahre jedenfalls nicht so weit, um nur einen Punkt mitzunehmen.“ Drei Zähler wären zudem ein schönes nachträgliches Geschenk zum 42. Geburtstag, den der Coach am Donnerstag feierte.