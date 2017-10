Schwerer Platz und „Ballerina“ Köhler helfen Heiligenfelde

Heiligenfelde - Von Cord Krüger. Nach 95 aufreibenden Minuten dankte Björn Isensee im Spielerkreis „dem Platz – und unserer Ballerina Daniel Köhler“. Denn der Mittelfeldmann des SV Heiligenfelde, zusammen mit Tobias Dickmann Spielertrainer des Bezirksliga-Neunten, wusste, dass der 1:0 (1:0)-Sieg über den bis dato ungeschlagenen TV Stuhr glücklich war. „Das Geläuf war natürlich schwierig, kam uns aber eher entgegen“, bilanzierte „Isi“. Und Köhler, vom Körper her gar nicht einer Ballerina ähnlich, „kann alles – sogar Flugkopfbälle!“ Einer davon führte in Minute 34 zum Tor des Tages. „Eine von zwei Heiligenfelder Chancen“, grummelte TVS-Coach Stephan Stindt, der mit Trainerpartner Christian Meyer zehnmal so viele vergebene Chancen seines Teams mit ansehen musste.

„Vor allem in der zweiten Halbzeit war das richtig gut von uns – in allen Mannschaftsteilen“, lobte Stindt: „In der ersten Hälfte hat es Heiligenfelde aber gut gemacht.“ Ähnlich sah es Isensee: „Wir sind richtig gut ins Spiel gekommen.“ Dickmann beschrieb es als „griffig – damit haben wir Stuhr vor Probleme gestellt“.

Stimmt. Der Spitzenreiter war zwar ohne seinen urlaubenden Torjäger Riccardo Azzarello, dessen beruflich in München gebliebenen Offensivkollegen Torben Drawert und Kapitän Fabian Bischoff angereist. Warum er aber selbst mit dem verbliebenen, starken Personal auf dem grenzwertig seifigen und tiefen Platz so in die Bredouille geriet, überraschte dann doch. Der SVH nahm hingegen die Zweikämpfe kompromisslos an und wählte angesichts der Gegebenheiten öfter den langen Ball nach vorn als richtiges Rezept – vor allem über den schnellen Lars Diedrichs auf der rechten Seite. „Leute, redet mehr miteinander!“, stauchte Stuhrs um Zuordnung bemühter Abwehrchef Jendrik Wetjen seine Kollegen zusammen. Nach dieser Ansage lief es besser für die Gäste. Adrian Herrmann besaß die erste Chance des Spiels, als er nach einem Pass von Timo Wetjen durchsprintete, aber über den Querbalken schoss (22.). Auf der anderen Seite verlud Isensee Fynn Rusche bei einem Konter über rechts, sein Querpass von der Grundlinie lief aber ins Leere (25.). „Wir wussten, dass Stuhr spielerisch stärker ist, wollten aber unsere Nadelstiche setzen“, schilderte Isensee. Also überließen die Gastgeber dem spielerisch stärkeren TVS das Geschehen – und schlugen in Minute 34 eiskalt zu: Eine Linksflanke von Jannis Könenkamp drückte Daniel Köhler per Flugkopfball ins lange Eck – ungestört, weil Janik Troue im lehmigen Strafraum weggeglitscht war.

Dabei blieb’s bis zur Pause, und aus der Kabine kamen die Gäste mit Wut im Bauch. Doch Timo Wetjens Alleingang pfiff Schiedsrichter Tekin Gürses wegen Abseits zurück (49.), und eine Flanke von Rene Rogalla köpfte Dimitri Steen ans Außennetz (53.). Timo Wetjen zielte knapp zu hoch (56.) – der SVH schwamm. Erst bei einem artistischen Fallrückzieher Köhlers über den Querbalken (64.) hatte sich das Team von Dickmann und Isensee wieder etwas Luft verschafft.

Nach 67 Minuten aber der erste Dämpfer für die Gastgeber: Der gute Marcel Albers humpelte vom Platz, Daniel Richter übernahm dessen linke Abwehrseite, und Stuhr warf alles nach vorn. „Wir haben alles versucht“, umriss es Stindt. Er und Meyer lösten die Viererkette auf, brachten erst Patrick Scheen und dann Danny Pankratz als Mittelstürmer Nummer zwei und drei. Rusche ballerte haarscharf daneben (68.), Steen stand bei seinem Tor im Abseits (78.). In der zweiten Minute der Nachspielzeit rettete SVH-Schlussmann Steffen Struß stark bei einem halbhohen Rusche-Freistoß, 30 Sekunden später zielte Rogalla am kurzen Eck vorbei – es sollte nicht mehr sein.

„Wir hätten heute wahrscheinlich noch 90 Minuten spielen können, getroffen hätten wir wohl nicht“, konstatierte Stephan Stindt: „Jetzt hat uns Heiligenfelde die erste Niederlage beigebracht, aber davon geht die Welt nicht unter.“