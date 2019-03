Schweitzer noch zuversichtlich

Arsten – Die Möglichkeiten, noch einige Punkte zu sammeln und damit den Abstieg aus der Landesliga zu verhindern, werden für die Handballerinnen der HSG Phoenix immer weniger. Jetzt unterlagen sie auswärts dem Tabellendritten TuS Komet Arsten mit 20:25 (10:13) und bleiben somit auf dem ersten Abstiegsplatz hängen.

„Die Einstellung meiner Mannschaft stimmte. Die Mädels waren sehr bemüht, die taktischen Vorgaben umzusetzen. Aber es ist das alte Leid: In den entscheidenden Phasen macht der Gegner zwei, drei Fehler weniger. Zudem lassen wir zu viele klare Chancen liegen“, erklärte Trainer Christoph Schweitzer. In Überzahl konnten die Gäste zwar einen 4:6-Rückstand egalisieren, doch nach dem 7:7 gerieten sie mit 7:10 in Rückstand. Dieser vergrößerte sich nach der Pause auf 10:15. „In der Folge sind wir höchstens bis auf drei Treffer herangekommen. Das war mental natürlich sehr anstrengend, diesem Rückstand die ganze Zeit hinterherzulaufen“, betonte Schweitzer. Am Ende machte er seine Abwehr auf, doch zwei weitere Gegentreffer besiegelten den vorzeitigen K.o..

Nach der Niederlage richtete der Coach den Blick nach vorne. „Jetzt haben wir noch sechs Spiele, darunter drei gegen unsere direkten Konkurrenten TSV Bremervörde, HG Bremerhaven und TV Oyten III. Da sind wir in der Pflicht zu punkten“, fordert der HSG-Trainer. „Wenn wir weiterhin so engagiert auftreten und über längere Zeit unsere Leistung abrufen, dann können wir noch einige Siege einfahren. Davon bin ich überzeugt.“ te