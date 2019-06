Schultalbers nun Niedersachsens bester Oldie-Keeper

TuS Frisia Goldenstedt mit fünf Twistringern erst im Finale der Ü 60-Landesmeisterschaft gestoppt

+ Geballte Erfahrung: Die auch aus fünf Twistringern bestehende Ü 60 des TuS Frisia Goldenstedt feierte die Vize-Niedersachsenmeisterschaft. Keeper Andreas Schultalbers (Mitte, im schwarzen Dress) wurde zum besten Torwart des Turniers gewählt.

Twistringen – Knapp 20 Jahrtausende Fußballerfahrung kamen da zusammen – so jedenfalls schätzten es die Verantwortlichen der Ü 60-Niedersachsenmeisterschaft mit mehr als 300 Aktiven in Seershausen. Mittendrin im Turnier der Oldies: fünf Twistringer in der Mannschaft des TuS Frisia Goldenstedt, die sich erst im Finale geschlagen geben mussten. Horst Landwehr, Heinz Lehmkuhl, Robert Seebold, Peter Schorling und Torwart Andreas Schultalbers kamen bei knapp unter 30 Grad in den sieben Partien zwar ganz schön ins Schwitzen, „aber es hat trotzdem einen Riesenspaß gemacht“, schwärmte „Schulti“: „Der niedersächsische Fußballverband und die Gastgeber haben da echt viel auf die Beine gestellt.“ Sogar ein Filmteam des NDR drehte einen Beitrag für „Hallo Niedersachsen“.