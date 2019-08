Schröder gewinnt das entscheidende Keeper-Duell

Heiligenfelde - Von Carsten Drösemeyer. So mühsam hätte sich Walter Brinkmann als Trainer des TuS Sulingen die Rückkehr zu seinem Ex-Verein SV Heiligenfelde wohl nicht vorgestellt: Hauchdünn mit 4:3 nach Elfmeterschießen (nach 90 Minuten hatte es 0:0 gestanden) rettete sich der Landesligist am Dienstagabend beim Bezirksligisten ins Ziel und zog so in die dritte Runde des Fußball-Bezirkspokals ein.

Entsprechend tief atmete Brinkmann nach dem Pokal-Thriller durch: „Heiligenfelde hat eine super Mentalität gezeigt. Wir waren heute der glückliche Sieger.“ Kann man so stehen lassen, da von Beginn an kein Klassenunterschied zu erkennen war. Der SVH begann griffig und hatte durch Joshua Brandhoff in der 19. Minute auch die erste Möglichkeit der Partie. Nach Traumpass von Janek Piontek verfehlte Heiligenfeldes Goalgetter aber freistehend haarscharf das TuS-Gehäuse und musste – anschließend mit muskulären Problemen – ausgewechselt werden. Doch selbst diesen Ausfall steckten die Hausherren ungerührt weg und gestatteten dem hohen Favorit kaum Torchancen. Unterhaltsamer ging es da schon an der Seitenlinie zu. Nach einem rüden Foul von Sulingens Sebastian Elvers an Marvin Godesberg (30.) tobte SVH-Coach Torben Budelmann vor Wut, Brinkmann hingegen hatte kein Foul gesehen: „Das war gar nichts.“ Okay, diese Meinung hatte er exklusiv für sich. Insgesamt kochten die Emotionen auch außerhalb der Bande hoch.

Fußball gespielt wurde indes auch noch. Doch obwohl Sulingen spätestens nach dem Ausscheiden von Heiligenfeldes Mittelfeld-Motor Tobias Dickmann Oberwasser bekam, ließ der SVH weiterhin kaum etwas zu. Mit einer Ausnahme: Nach einem überflüssigen Foul von Marvin Godesberg an Elvers trat Sönke Bremermann zum Strafstoß an, doch Heiligenfeldes Schnapper Jörn Wachtendorf drehte das Leder gekonnt um den Pfosten (65.).

So hieß es nach 90 Minuten 0:0, und das Lotteriespiel des Elfmeterschießens musste entscheiden. Und hier avancierte ausgerechnet der zuvor so starke Wachtendorf zum Pechvogel. Nachdem Tim Rieckhof an ihm gescheitert war und Tristan Godesberg den Ball an den Pfosten geknallt hatte, vergab der SVH-Keeper beim Stand von 3:4 gegen David Schröder und besiegelte so das Ausscheiden des Underdogs.

Trotzdem lobte Budelmann sein Team über den grünen Klee: „Ich bin stolz auf die Jungs. Das war eine Riesenleistung.“