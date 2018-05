Schops: „Ein Spiegelbild der Saison“

Oberliga-Absteiger TuS Sulingen bietet Vizemeister VfL Oldenburg lange die Stirn, verliert aber 1:4

+ Starker letzter Auftritt für Sulingen: Rajann Leymann überzeugte als Sechser. - Foto: Krüger

Sulingen - Von Cord Krüger. Nichts war’s mit drei Punkten zu seinem Abschied. Rajann Leymann stand unweit der Spielertraube vom VfL Oldenburg, die den 4:1 (1:1)-Sieg und damit die Oberliga-Vizemeisterschaft bei „seinem“ TuS Sulingen feierte. Das störte den defensiven Mittelfeldmann weitaus weniger als der schon eine Woche zuvor nicht mehr abwendbare Abstieg der Mannschaft, mit der der 26-Jährige in seinen sechs Jahren drei Aufstiege gefeiert hatte – von der Kreisliga bis hinauf in die Oberliga. „Es war eine schöne Zeit – und ich verlasse dieses Team nur, um etwas weniger Aufwand zu betreiben“, erklärte der künftige Bezirksliga-Akteur des TuS Kirchdorf. Allerdings wurmten ihn die ein bis zwei Gegentore zu viel durch den VfL: „So viel schlechter waren wir nicht. In der ersten Halbzeit haben wir gut gegengehalten und die Räume eng gemacht. Aber nach der Pause nutzt so eine Mannschaft kleine Fehler konsequent aus.“ Das fand auch TuS-Trainer Maarten Schops: „Es ist ein Spiegelbild der Saison: Augenscheinlich waren wir nicht schlechter als der Gegner, aber viele Details machen letztlich den Qualitätsunterschied aus.“