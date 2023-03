0:4 gegen Borgfeld: Melchiorshausen-Trainer Schönthal bleibt auch im Falle des Abstiegs

+ © Töbelmann Marc Schönthal bleibt auch in der kommenden Saison Trainer des TSV Melchiorshausen. © Töbelmann

Die Luft für den TSV Melchiorshausen in der Fußball-Landesliga wird immer dünner. Am Sonntag verloren die Blau-Weißen ihr Heimspiel gegen den SC Borgfeld mit 0:4 (0:3). Aber egal, ob das Team absteigt oder nicht: Trainer bleibt Marc Schönthal.

Melchiorshausen – „Ich habe immer gesagt, dass ich es machen möchte, wenn die Mannschaft es will. Und sie will“, sagte „Euro“ unmittelbar vor der Partie.

Seine Spieler konnten ihm den Sonntag aber nicht versüßen. Das lag in erster Linie daran, dass es in der Abwehr auf den Außenpositionen zu viele individuelle Fehler gab. Zu leicht konnten sich die Borgfelder da durchsetzen und gefährliche Flanken nach innen schlagen.

In der 14. Minute konnte TSV-Keeper Jens Ruscher gegen Thorben Kaessler und Mats Harttgen noch retten. Aber nach 22 Minuten war es so weit: Nach Stellungsfehler von Kevin Sökel kam die Flanke zu Kaessler, der sich mit dem 1:0 bedankte. Acht Minuten später das gleiche Spiel von links. Nach Patzer von Elmar Brühl traf Mats Harttgen zum 2:0 der Gäste. Beim 3:0 (33.) von Hannes Roth leitete dann wieder eine Rechtsflanke den Gegentreffer ein. Melchiorshauser Chancen auf einen Treffer? Glasklare Möglichkeiten gab es nicht. Einige gute Ansätze verpufften letztlich. „Ich hatte den Jungs vor dem Spiel gesagt, dass wir erst einmal tief stehen müssen, um hinten nichts anbrennen zu lassen. Das wurde nicht umgesetzt.“

In der zweiten Halbzeit lief es zumindest in der Deckung besser. Ein vierter Gegentreffer fiel dennoch: Nach einem langen Ball von Borgfelds Keeper Rico Sygo kam Kaessler an den Ball und überwand den herauseilenden Ruscher mit einem Heber zum 4:0-Endstand. „Bangemachen gilt jetzt nicht. Wir müssen einfach weiter hart arbeiten“, so Schönthal. töb