„Schönes Osterei“ im Brinkumer Nest

Brinkum - Sie wollten Platz zwei angreifen – und nun müssen die Bremen-Liga-Fußballer des Brinkumer SV aufpassen, nicht auch noch ihren dritten Rang zu verspielen. Gestern verlor der klar favorisierte BSV völlig überraschend mit 0:1 (0:1) beim abgeschlagenen Schlusslicht SV Grohn (zuvor erst sieben Punkte). „Da haben wir uns ein schönes Osterei ins Nest gelegt“, seufzte Brinkums Trainer Kristian Arambasic, der sich erst gar keine Mühe gab, den Auftritt schönzureden: „Wir waren vom Kopf her viel zu langsam. Eigentlich wollten wir Grohn ab der ersten Minute unter Druck setzen – aber es war gleich zu sehen, dass wir nicht bei 100 Prozent sind. Natürlich sind wir alle wahnsinnig enttäuscht, das war unsere schlechteste Saisonleistung.“

Am miserablen Platz in Grohn (Arambasic: „eine Buckelpiste“) wollte der Coach die Pleite nicht festmachen. Vielmehr habe sein Team bei der Chancenverwertung arg geschlampt: „Wir hatten bestimmt 15 hundertprozentige Dinger, unfassbar viele. Aber irgendwie war bei uns heute die Scheiße am Schuh.“ Schon nach fünf Minuten traf Marcel Dörgeloh nur den Pfosten, weitere Hochkaräter folgten – und blieben ungenutzt. Enorm effektiv waren dagegen die Hausherren. Nach 34 Minuten gelang Michael Busche mit einem abgefälschten Distanzschuss, mit dem er BSV-Keeper Niklas Frank auf dem falschen Fuß erwischte, wie aus dem Nichts die Führung. „Und dann standen sie mit zehn Mann hinten drin“, meinte Arambasic. Brinkum drückte und bekam auch seine Möglichkeiten, „allein fünf oder sechs noch in der achtminütigen Nachspielzeit“, sagte Arambasic: „Aber solche Tage, an denen der Ball nicht rein will, gibt es eben. Wir hätten noch vier Stunden weiterspielen können.“

Nach der Niederlage glaubt der BSV-Trainer nun nicht mehr, den Tabellenzweiten Blumenthaler SV noch abfangen zu können. Arambasic: „Diese Chance haben wir verschossen. Und wir haben jetzt nur noch fünf Punkte Vorsprung auf Schwachhausen. Jetzt gilt es, Platz drei zu verteidigen.“ - mr