Schock, Späße und klare Marschroute: FC Sulingen vertraut in der Landesliga den Aufstiegshelden

Von: Fabian Terwey

Die Neuen für die Landesliga: Co-Trainer Simon Röper (h.l.) und Chefcoach Marian Pingel (h.r.) von Aufsteiger FC Sulingen präsentieren Mathis Wohlers (Zweiter h.v.l.), Dustin Mehlhop sowie Roman Obst (v.v.l.) und Devin Schmidt. © FC Sulingen

Punktuell verstärkt hat der FC Sulingen sein Meisterteam für die Fußball-Landesliga. Ein Neuzugang bringt beim Aufsteiger gleich gute Laune rein, einer soll mit seinem Zug zum Tor helfen, ein weiterer verfügt schon über Landesliga-Erfahrung und beim vierten und letzten Zugang ist noch Geduld gefragt.

Sulingen – Marian Pingel tankt derzeit Kräfte. Auf der rund zweiwöchigen Reise durch Dänemark und Schweden genießt der Chefcoach des Fußball-Landesliga-Aufsteigers FC Sulingen gerade die kostbare Zeit mit seiner Frau und seiner zweijährigen Tochter. Co-Trainer Simon Röper trimmt das Team stattdessen hauptverantwortlich für die neue Saison.

„Es ist natürlich schade, die Vorbereitung zu verpassen“, sagt Pingel, „aber es war mit dem FC und meiner Frau so besprochen, dass ich Urlaub nehme, wenn im Kindergarten Ferien sind.“

Pingel und Röper: Das Smartphone glüht

Mit Röper ist der Chef dennoch ständig in Kontakt. Trainingsinhalte, Testspielaufstellungen – über all das tauscht sich das Duo übers Smartphone aus. Bereits vor der Vorbereitung hatten sich die beiden auf eine „Marschroute“ verständigt, wie Pingel den Landesliga-Matchplan nennt. „Wir werden jetzt vermehrt auf Umschaltspiel setzen“, verrät der 36-Jährige. Denn Pingel geht eine Liga höher davon aus, dass seine Meistermannschaft „nicht mehr ganz so viel Ballbesitz“ haben wird. Der Markloher erwartet „stärkere Gegner, ein anderes Tempo und, dass es körperbetonter zugeht“.

„Diese Jungs sollen die Chance bekommen, sich zu beweisen“

Gleichermaßen komme es seinen Aufstiegshelden „entgegen, dass die Gegner sich nicht zu sehr hinten reinstellen“ dürften. Jeder Punktgewinn diene dabei dem Erreichen des einen Ziels: „So früh wie möglich den Klassenerhalt sichern.“ Und für dieses Unterfangen vertrauen Trainer und Club größtenteils dem Team der Vorsaison. „Wir haben ein paar Jahre in dieser Konstellation um den Aufstieg gekämpft. Diese Jungs sollen die Chance bekommen, sich zu beweisen“, erklärt Pingel: „Dabei wollten wir nicht zu viele Neue dazuholen, um das Konstrukt nicht aus dem Gleichgewicht zu bringen.“

Roman Obst bringt „gleich viel gute Laune“ rein

Daher verstärkten sich die Sulestädter lediglich punktuell. So werde Mathis Wohlers (26) von Bezirksligist Bruchhausen-Vilsen „uns in der Offensive mit seinem Zug zum Tor und dem Auge für den Nebenmann auf allen Positionen helfen“, prognostiziert Pingel: „Nachdem er sein ganzes Leben in Vilsen verbracht hat, kommt er jetzt aus seiner Komfortzone heraus.“ Auch Roman Obst (34) war seinem Ex-Verein über Jahre hinweg treu, für den FC und das Abenteuer Landesliga verließ der Verteidiger aber Bezirksligist Heiligenfelde. „Er ist kommunikativ sehr stark und immer für ein Späßchen zu haben. Roman hat gleich viel gute Laune reingebracht“, sagt Pingel.

Devin Schmidt (21), der von Stadtrivale TuS Sulingen kam, sei derweil „einer der wenigen im Kader, der Landesliga-Erfahrung mitbringt. Er fordert viele Bälle, hat ein gutes Tempo und einen guten Torabschluss. Er wird uns weiterbringen.“

Bei Dustin Mehlhop müssen sich die Sulinger dagegen noch gedulden. „Er wird mit seinem Kreuzbandriss noch bis zur Winterpause ausfallen. Wenn er fit ist, ist er dafür vorgesehen, die rechte Seite zu beackern“, erklärt Pingel den Plan mit dem Youngster aus der JSG Sulingen, der in sein erstes Seniorenjahr startet.

Patrick Rascheja und Josha Ludewig nicht mehr dabei

Nicht mehr dabei sind dagegen Verteidiger Patrick Rascheja, der lieber in die vereinseigene Zweite (2. Kreisklasse) runtergeht, und Josha Ludewig, der laut Pingel für mehr Einsatzzeit zu Heimatclub TuS Barenburg (Kreisliga) zurückkehrt.

„Im ersten Moment ein Schock“ war für Pingel die Nachricht von Tobias Dickmann. Der Dreh- und Angelpunkt des Sulinger Spiels hatte Anfang Juli bekanntgegeben, dass sein neuer Job als Co-Trainer bei der U14 des SV Werder Bremen jetzt Vorrang haben wird und er dem FC nur noch bis zur Winterpause zur Verfügung stehe.

„Für ihn persönlich freut es uns, dass er diese Chance bekommt“, kommentiert Pingel die Entscheidung, „es wäre aber schöner, wenn das erst in zwei, drei Jahren gekommen wäre. Denn Tobi hat einen Rieseneinfluss auf unser Spiel. Ganz abgeschrieben habe ich ihn aber auch nach der Winterpause noch nicht.“ Ob mit oder ohne Dickmann, die eingeschworenen Sulinger wird man in der Landesliga sicher auf der Rechnung haben müssen.

Simon ist Gold wert.