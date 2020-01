Schock für BSV Rehden: Trainer Heiner Backhaus ist weg

Das neue Jahr beginnt für den BSV Rehden mit einem Riesenproblem: Der Fußball-Regionalligist muss sich schon wieder einen neuen Trainer suchen. Der erst zu Beginn der Saison gekommene Heiner Backhaus ist nicht mehr im Amt.

Schock für den Regionalligisten BSV Rehden

Trainer Heiner Backhaus ist nicht mehr im Amt

Der 37-Jährige nahm ein Engagement beim SG Sonnenhof Großaspach an

Ein Nachfolger ist noch nicht in Sicht

Rehden - Von Ingo Trümpler und Gerd Töbelmann. Der 37-Jährige nahm kurzfristig ein Angebot im neuen Trainer-Team des vom Abstieg bedrohten Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach an. Backhaus ist nicht im Besitz der für die 3. Liga notwendigen Fußballlehrer-Lizenz, daher installierte der selbsternannte „Dorfklub“ Mike Sadlo (48) als offiziellen Cheftrainer. Das Duo mit Leipziger Vergangenheit unterschrieb einen Vertrag bis zum Saisonende. Freitagmorgen wurden beide vorgestellt, nach der Präsentation flog der Sonnenhof-Tross in die Türkei, um sich auf den Rest der Serie vorzubereiten. Backhaus hinterließ einen BSV Rehden in heller Aufregung. Unter dem Erfolgstrainer haben die Schwarz-Weißen die beste erste Saison-Hälfte ihrer Regionalliga-Geschichte gespielt und überwintern als Tabellenachter.

BSV Rehden: Kein Nachfolger in Sicht

In seinem Skiurlaub in Österreich erfuhr Rehdens Boss Friedrich Schilling vom Abgang seines Trainers – und war natürlich not amused. „Kurz vor Silvester haben wir die Mitteilung bekommen, dass Backhaus uns verlassen wird. Wir waren nicht nur überrascht von dieser Nachricht – nein, wir waren regelrecht geschockt. Viel mehr möchte ich zu diesem Thema zu diesem Zeitpunkt nicht sagen.“ Einen Nachfolger gibt es noch nicht.

„Dafür ist das alles viel zu frisch. Aber damit haben wir ja noch bis Mitte Februar Zeit, wenn die Serie mit dem Nachholspiel beim HSC Hannover wieder losgeht. Ich denke, dass zunächst einmal unser Co-Trainer Michael Hohnstedt die Vorbereitung übernehmen wird. Aber darüber muss ich erst noch mit ihm sprechen“, erklärte Schilling am Freitag kurz vor seiner Heimreise nach Deutschland.

BSV Rehden: Spieler wissen seit Freitag Bescheid

Die meisten Spieler wissen erst seit Freitagmorgen von Backhaus’ Abgang – und es traf sie wie aus dem Nichts. „Das ist sehr, sehr schade“, kommentierte Kapitän Addy-Waku Menga (36) die Hammer-Personalie: „Heiner hat hier einen Super-Job gemacht, war eine echte Bereicherung und ein toller Motivator für uns. Alle haben sich wohl gefühlt mit ihm.“

Groll gegenüber dem Trainer, der die Mannschaft urplötzlich verlässt, empfindet der ehemalige Bundesliga- und Zweitliga-Stürmer nicht: „Ich habe schon viele Trainer kommen und gehen sehen – so ist das Geschäft, und wir müssen es akzeptieren.“ Er gönne Backhaus den Sprung in die 3. Liga, sagte Menga und prophezeite: „Er wird seinen Weg machen.“

„Für Rehden ist das ein enormer Verlust!“

Ganz ähnlich denkt auch Jakob Lewald (20). „Ich habe Heiner heute morgen gleich eine Nachricht geschickt, dass ich mich für ihn freue, dass er den nächsten Schritt machen kann“, sagte der Innenverteidiger. Lewalds Wertschätzung für Backhaus ist ausgesprochen groß: „Er hat wirklich gute Arbeit geleistet, viel Herzbut und Energie reingesteckt. Für Rehden ist das ein enormer Verlust!“

Kapitän Menga will einstweilen abwarten, „wen Friedrich Schilling jetzt aus dem Hut zaubern kann“, hat aber keine Angst davor, dass der BSV Rehden jetzt in ein Loch fällt. Backhaus habe eine absolut intakte Mannschaft hinterlassen: „Jeder von uns gibt 100 Prozent. Mit dieser Leidenschaft und der Mischung, die wir in der Truppe haben, mache ich mir keine Sorgen.“

„Ich hoffe auf einen vernünftigen Trainer“

Der Menschenfänger Backhaus hat mit dem kleinen Club in 21 Spielen 32 Punkte geholt, entsprechend groß sind die Fußstapfen, die er seinem Nachfolger hinterlässt. „Aber das war bei Bendetto Muzzicato (jetzt Viktoria Berlin, d. Red.) fast genauso“, sagte Menga, „und dann ist es auch super gelaufen.“ Ein spezielles Anforderungsprofil für den neuen Mann will der erfahrene Ex-Profi gar nicht erst entwerfen. Nur soviel: „Ich hoffe auf einen vernünftigen Trainer, der ein gutes Training macht und sich voll mit dem BSV Rehden identifizieren kann.“