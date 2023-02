Trainer verlängert: Schnichels bleibt Coach der Vilser Handballerinnen

Trainer Andreas Schnichels bleibt Handball-Landesligist HSG Bruchhausen-Vilsen/Asendorf treu © Töbelmann

Die Weichen für die Saison 2023/2024 bei Handball-Landesligist HSG Bruchhausen-Vilsen/Asendorf sind gestellt: Trainer Andreas Schnichels und Co-Trainer Stephan Giese werden auch in der kommenden Saison das Kommando an der Seitenlinie haben.

Bruchhausen-Vilsen – „Aus Vereinssicht gibt es keine zwei Meinungen! Nach dem Aufstieg hat die Mannschaft in den letzten Monaten leistungsmäßig noch einmal einen großen Schritt nach vorne gemacht. Das Team steht in der Tabelle super da, die Stimmung ist gut. Von daher sind wir froh, dass die beiden an Bord bleiben“, wird Abteilungsleiter Jan-Christoph Beste in einer HSG-Mitteilung zitiert. Und weiter heißt es dort: „Wir sind sehr froh, dass wir frühzeitig Klarheit haben, sodass wir in Ruhe in die Planungen für die kommende Saison einsteigen können“ – hierüber seien sich Schnichels und Beste einig.

Für C-Lizenz-Inhaber Schnichels und Giese ist es die sechste Saison bei den Damen aus dem Luftkurort.