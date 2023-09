START IN DIE SAISON: Kern der Vilser Landesliga-Frauen wurde gehalten – Coach Schnichels vor schwerem zweiten Jahr

Mit diesen Neuzugängen geht Vilsen in die Saison (v.l.): Fitnesscoach Anne Krüger, Jara-Pia Ritter, Lilly Fischer und Jenny Müller. © hsg bruchhausen-V./A.

Als Aufsteiger schwammen die Handballerinnen der HSG Bruchhausen-Vilsen in der vergangenen Saison auf einer Euphoriewelle. Selbst bittere, langfristige Ausfälle einiger Spielerinnen konnten den Landesliga-Neuling nicht erschüttern. So sprang am Ende ein starker fünfter Platz heraus. Oft ist jedoch das zweite Jahr in einer neuen Liga das schwerste – ob das auch auf die Vilserinnen zutrifft?

Vilsen – „Auf jeden Fall ist die Landesliga Nord-Ost stärker als im vergangenen Jahr. Die Vereine, die aus dem Oldenburger Münsterland hinzugekommen sind, sind sehr spielstark, auch gerade im Eins-gegen-eins. Der Spielstil ist anders. Vergangenes Jahr ging es hauptsächlich um Kraft und Durchschlagskraft“, erklärt HSG-Trainer Andreas Schnichels.

Er sieht seine Mannschaft dennoch bestens gerüstet. Zunächst einmal blieb der Kern der Mannschaft zusammen. Verabschieden mussten sich die Vilserinnen von Antonia Hanke, die nach einem Jahr zu ihrem Heimatverein HSG Phoenix zurückgekehrt ist, sowie von Paula Kleinbrod, die aufgehört hat. Als Neuzugänge konnte Schnichels Jara-Pia Ritter (eigene Zweite), Torfrau Lilly Fischer (HSG Phoenix A-Jugend) und Jenny Müller (HSG Mittelweser) begrüßen. Und es gibt eine weitere tolle Nachricht: Marisa Herzig-Kupisch wird ihr Comeback geben. Die Torfrau hatte sich am zweiten Spieltag der letzten Saison einen Kreuzbandriss zugezogen, wurde operiert und fiel für den Rest der Saison aus. „Marisa hat die komplette Vorbereitung mitgemacht. Wir freuen uns sehr, dass sie wieder da ist“, betont Schnichels.

Bereits im Juni nahmen die Vilserinnen das Training wieder auf. Neben Trainingseinheiten in der Halle standen auch Teambuildungsmaßnahmen wie „Bauerngolfen“ oder eine Übungseinheit an der Nordsee an. Veränderungen im Trainingsaufbau wurden vorgenommen, gerade im Bereich der Fitness „haben wir mehr Gas gegeben“, verrät Schnichels. So standen Fitnesstraining in der Halle und Jumping Fitness in den Räumlichkeiten des TSV Süstedt auf dem Plan. Diese Einheiten führte Anne Krüger durch, die als Fitness-Coach neu zum Team gehört. Einige Testspiele gab es auch, unter anderem gegen den Oberligisten HSG Hunte-Aue Löwen. „Das war sehr interessant für uns. Ein Klassenunterschied war schon zu erkennen. Aber wir haben dort auch 29 Tore geworfen“, betont der Coach.

Insgesamt war er mit der Vorbereitung zufrieden. „In den letzten Wochen lag das Augenmerk auf der Abwehrarbeit. Aber auch konzeptionell wollen wir uns weiterentwickeln. Das klappt schon sehr gut, gerade weil sich die Mannschaft im Kern nicht verändert hat.“ Wie gut die Vilserinnen zum Saisonstart in Form sind, wird sich am Sonntag ab 19.30 Uhr im Heimspiel gegen den TV Cloppenburg zeigen.

Stenogramm Zugänge: Jara-Pia Ritter (eigene Zweite), Lilly Fischer (HSG Phoenix A-Jugend), Jenny Müller (HSG Mittelweser) Abgänge: Antonia Hanke (HSG Phoenix), Paula Kleinbrod (aufgehört) Restkader: Marisa Herzig-Kupisch, Neele Raaf, Lea Duschneit - Lale Böttcher, Laura Asendorf, Ida Schumacher, Luisa Detering, Jeanette Eiskamp, Sarina Schnichels, Johanna Holthus, Kira Becker, Melanie Ginder, Lena Brickwedel, Mareike Ewigleben Trainer: Andreas Schnichels (im siebten Jahr) Co-Trainer: Stephan Giese, Anne Krüger (Fitnesscoach) Saisonziel: Mittelfeldplatz; keine Verletzungen Favoriten: SG Findorff, Elsflether TB, TV Cloppenburg