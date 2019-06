So schnell wie noch nie

Anna-Lena Freese läuft 100 Meter in 11,29 Sekunden / Aber zu viel Rückenwind

+ Schnell, schneller, Anna-Lena Freese: Die Brinkumerin (M.) ist in der Form ihres Lebens. FOTO: Imago Images

Zeven – An den 27. Juli 2015 dürfte sich Anna-Lena Freese noch gut erinnern. Damals, in Nürnberg, erzielte die Sprinterin des FTSV Jahn Brinkum ihre bisherige persönliche Bestzeit über 100 Meter. 11,30 Sekunden standen am Ende auf der Anzeigentafel.