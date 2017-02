Schneider und Rauer wirbeln an den Flügeln

Stuhr - Negativserie von 1:7 Punkten gestoppt: Handball-Landesligist HSG Stuhr bezwang gestern vor 120 Zuschauern in der Brinkumer KGS-Halle I den TSV Altenwalde mit 35:31 (18:13). Stuhrs Trainer Sven Engelmann wirkte nach dem ersten Sieg im neuen Jahr erleichtert: „Endlich – jetzt geht´s bergauf.“ Neben Mittelmann Oliver Link (3) lobte er besonders Linksaußen Christoph Schneider (10) und Rechtsaußen Marvin Rauer (7), die gemeinsam 20 Tore erzielten.

„Unsere defensive 3:2:1-Deckung hat funktioniert“, analysierte Engelmann. Zwar lag der Tabellenfünfte zunächst mit 6:8 (12.) zurück, doch dann egalisierte Rauer mit einem Doppelpack zum 8:8 (15.). Link und Torben Schierenbeck brachten die Hausherren auf die Siegerstraße – 10:8 (17.). Anschließend machten die Stuhrer weiter Druck – Schneider erhöhte auf 15:12 (25.). Mit verwandeltem Siebenmeter sorgte Kay Engelmann (6/4) für den 18:13-Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel bauten die Hausherren ihren Vorsprung kontinuierlich aus. Schneider traf zum 26:19 (41.). Anschließend ließen die Stuhrer die Zügel schleifen. „Mir hat in der Deckung die Laufbereitschaft gefehlt“, monierte der 50-jährige HSG-Coach. So kämpften sich die Altenwalder mit den beiden wurfstarken Rückraumakteuren Daniel Schnautz (10/3) und Tammo Rosenberg (9/4) auf 25:28 (49.) heran. Schneider machte mit zwei „Buden“ aber alles klar – 30:25 (52.). „Der Sieg war nie in Gefahr“, urteilte ein zufriedener Sven Engelmann.

mbo