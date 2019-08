Schmötzer macht den Unterschied

Melchiorshausen feiert zum Saisonauftakt 4:0-Heimerfolg über Lemwerder

+ Besser geht es nicht: Marcel Drygalla (li.), der sich hier einen Zweikampf mit Lemwerders Mohammed Ali liefert, gewann zum Saisonauftakt mit 4:0. Foto: j.diekmann

Melchiorshausen - Von Julian Diekmann. Einen Saisonstart nach Maß haben am Samstag die Fußballer des TSV Melchiorshausen gefeiert. Gleich mit 4:0 (3:0) fegte der der Bremer Landesligist den SV Lemwerder vom eignen Platz. Sehr zur Freude von Melchiorshausens Trainer Lars Behrens. „Wir haben nicht nur hervorragend ins Spiel gefunden, sondern gerade in der ersten Halbzeit eine bärenstarke Partie abgeliefert“, erklärte der 40-Jährige nach dem Abpfiff: „Nur in der zweiten Halbzeit haben wir nicht mehr ganz so konsequent agiert, wie ich es mir vorgestellt hatte. Dennoch war es am Ende ein hochverdienter Sieg für meine Mannschaft.“