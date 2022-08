„Auf noch so einen Auftritt kann ich verzichten“: Wetschens Trainer nimmt Spieler vor Stelingen-Partie in die Pflicht

Von: Julian Diekmann

Steht seinem Coach Oliver Marcordes gegen Stelingen wieder zur Verfügung: Phil Schwierking. © Terwey, Fabian

Oliver Marcordes ist ein Mann der klaren Worte. Und so nimmt der Coach des Fußball-Landesligisten TSV Wetschen vor dem anstehenden vierten Spieltag mal wieder kein Blatt vor den Mund. „Auf noch so einen Auftritt wie letzte Woche gegen Bavenstedt kann ich verzichten“, sagt der 41-Jährige. Zwar gewannen die Wetscher durch einen Last-Minute-Treffer von Moritz Raskopp (90.+3), „jedoch hatten wir richtig Schwein“. Zu lethargisch, nicht handlungsschnell genug, immer einen Schritt zu spät sei seine Elf gewesen. „Solch dreckige Siege können wir nicht jede Woche herbeibeschwören. Das müssen wir abstellen“, fordert der Coach des Tabellenvierten.

Wetschen – Am besten schon am Samstag, wenn seine Elf den Siebten TSV Stelingen (16.00 Uhr) empfängt. „Da müssen wir ein anderes Gesicht zeigen“, betont Marcordes: „Da will ich genau das Tempo sehen, genau die Zweikampfführung, die wir gegen Bavenstedt haben vermissen lassen.“

Wilms fällt länger aus

Vermissen wird der Coach auch seinen Kapitän Aljoscha Wilms. Er hatte sich gegen Bavenstedt am Knie verletzt, musste vorzeitig runter. „Es sieht nicht gut aus“, berichtet der TSV-Coach: „Es ist wohl eine Innenbandverletzung. Eventuell ist auch der Meniskus betroffen. Da müssen wir aber erst mal das MRT abwarten.“ Dafür geht es Lennart Bors nach seinem erlittenen Pferdekuss wieder besser. Und auch Maris Thiry (Grippe) und Phil Schwierking (hatte sich im Abschlusstraining aufs Bavenstedt-Spiel vertreten) kehren zurück. Genauso wie Joshua Heyer und Urlaubsrückkehrer Ricardo Tenti. Auch Christoph Hainke, der sich letzte Woche trotz einer Handverletzung in den Dienst der Mannschaft gesellte, sowie Siegtorschütze Raskopp, der noch die Nachwehen seiner Erkältung spürte, stehen bereit. Weiter fehlen werden dagegen Mittelfeldmann Philipp Nüßmann (fällt die komplette Hinrunde mit Knorpelschaden im Knie aus) und Verteidiger Tino Senkler (befindet sich im Aufbautraining nach Adduktorenproblemen).

Somit sieht es personell schon mal recht ordentlich aus. Und falls die Marcordes-Elf gegen Stelingen ähnlich kämpferisch auftritt wie im Rückspiel der vergangen Saison (1:0-Sieg) sowie die Fehler aus dem Bavenstedt-Spiel abstellt, dürfte dem dritten Sieg im vierten Spiel eigentlich nichts im Weg stehen.