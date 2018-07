Schlitzohr Kleingärtner kommt groß raus

Ristedter „Württemberg-Cup“: Mit schnell ausgeführtem Freistoß Seckenhausens Siegtor erzielt / Stuhr 2:2 gegen Bremer SV

+ Stuhrs Dimitri Steen (li.; hier gegen den Bremer Dominic Krogemann) brachte den TVS mit 1:0 in Führung. - Foto: Töbelmann

Ristedt - Von Gerd Töbelmann. Am zweiten Spieltag in der Gruppe B beim Ristedter 19. Fußball-Turnier um den „Württemberg-Cup“ pfiff Bezirksligist TSG Seckenhausen-Fahrenhorst gestern Abend vor 300 Zuschauern zwar personell aus dem letzten Loch, gewann aber dennoch mit 2:1 gegen den weiterhin punktlosen Bremer Landesligisten TSV Melchiorshausen. In einer weiteren Partie kam Landesliga-Aufsteiger TV Stuhr zu einem 2:2 gegen Titelverteidiger Bremer SV.