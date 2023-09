Schlake schockt Neuenkirchen: Doppelpack beim Twistringer 3:0-Erfolg - Rathkamp spendiert Kiste

Von: Gerd Töbelmann

Die Freude steht Twistringens Stürmer Justus Schlake (rechts) nach seinem ersten Doppelpack in der Herren-Bezirksliga ins Gesicht geschrieben. © töbelmann

Justus Schlake war der gefeierte Mann des Samstagabends. Der 18-jährige Stürmer knipste doppelt und verhalf dem SC Twistringen damit zu einem 3:0 (2:0)-Erfolg beim TV Neuenkirchen. Trainer Timo Rathkamp bedankte sich bei seinen Siegern prompt mit einer Kiste.

Neuenkirchen – „Nee, im Punktspiel bei den Herren noch nicht. Nur am Anfang der Saison im Pokal gegen Bassum“, antwortete Twistringens Justus Schlake auf die Frage, ob ihm im Herrenbereich schon mal ein Doppelpack gelungen sei. Mit seinen beiden Treffern war der 18-jährige Stürmer denn auch vor 250 Zuschauern der Matchwinner beim 3:0 (2:0)-Erfolg des SC Twistringen am Samstagabend in der Fußball-Bezirksliga beim TV Neuenkirchen.

Fußball-Bezirksliga: TV Neuenkirchen - SC Twistringen 0:3 (0:2) TVN: Y.-L. Klenke - Leymann, Hülseberg (46. Melloh), Max. Meyer, Ibrahim, Marvin Luchtmann, K. Meyer, Fehse (46. Marcel Luchtmann), Löhmann (66. Scharf), Dettmer, Marz (46. Söhl). SCT: Bavendiek - Schwenker, Brunkhorst (78. Diekmann), Chr. Harms (60. Avdulli/78. M. Harms), Meyer, Schlake, Brokering, Wieczorek, Uhlhorn, Thiede (73. Basha), Fortkamp (85. Obst). Tore: 0:1 (11.) Schlake, 0:2 (13.) Schlake, 0:3 (74.) Avdulli. Bes. Vork.: Ampelkarte gegen Meyer (SCT/90.+2) wg. wiederholten Foulspiels. Schiedsrichter: Morgan Düren (TSV Süstedt)

Für die Gäste lohnte sich das mindestens doppelt, denn durch diesen vierten Dreier im vierten Spiel verteidigte der SCT Platz eins in der Liga, und zudem spendierte Trainer Timo Rathkamp noch eine Kiste Gerstenkaltschale für sein Team, weil er so angetan war von der Leistung: „Ich habe wirklich großen Respekt vor den Jungs und bedanke mich für die geilen letzten Monate mit der Mannschaft. Dass wir hier in Neuenkirchen so klar gewinnen, ist wahrlich nicht selbstverständlich.“

Ganz anders sah natürlich nach dem Spitzenspiel eins gegen zwei die Gefühlswelt von TVN-Coach Mustafa Cali aus: „Twistringen hat uns in der ersten Halbzeit mit zwei Treffern kurz hintereinander ausgeknockt. Wir haben in der zweiten Halbzeit zwar nicht aufgegeben, waren vorn aber ohne die nötige Durchschlagskraft.“

Vielleicht hätte das Match eine andere Wendung genommen, wenn Jan Hülseberg in Minute neun nicht den Außenpfosten getroffen, sondern vielmehr das 1:0 erzielt hätte. Spekulation. Ganz sicher war, dass Schlake nach Halbzeit eins der Mann des Spiels war. In der elften Minute stand er nach Rechtsflanke von Lüder Uhlhorn und Patzer von TVN-Keeper Yanik Klenke goldrichtig und schoss das 1:0. Nur 120 Sekunden später flankte diesmal Aaron Wieczorek von rechts, Schlake stieg hoch und setzte den Kopfball zum 2:0 ins Netz. „Dabei habe ich in der Jugend oft nur Sechser gespielt. Ich hoffe, dass der Doppelpack für mich heute nichts kostet“, schmunzelte der Youngster.

Spieler des Spiels: Justus Schlake Twistringens 18-jähriger Sturm-Youngster legte mit seinen beiden Treffern den Grundstein zum 3:0-Erfolg in Neuenkirchen.

In der 40. Minute hatte er sogar den Hattrick auf dem Fuß, verzog aber freistehend aus zehn Metern. Danach verhinderte Klenke mit starker Parade gegen Uhlhorn das 0:3 (45.).

In der zweiten Halbzeit gaben die Gastgeber zwar nicht auf, doch richtig gefährlich wurde es selten. Und auch der SCT hatte nicht mehr den Schwung aus den ersten 45 Minuten. Die beste Chance des Cali-Teams zum Ehrentor vergab Devin Melloh, der an SCT-Keeper Marcel Bavendiek scheiterte (56.). In der 74. Minute machte dann der eingewechselte Marcel Avdulli den Deckel zum 3:0 drauf, als er Klenke mit leicht abgefälschtem Schuss überwand.

Erwähenswert war danach eigentlich nur noch die Ampelkarte gegen Twistringens Kapitän Philipp Meyer (90.+2). Der 30-Jährige ist damit für das nächste Match am Samstag beim Aufsteiger SC Haßbergen gesperrt. In seiner unnachahmlichen Art kommentierte Rathkamp diesen Umstand so: „Macht doch nichts. Philipp wäre gegen Haßbergen ohnehin nicht dabei gewesen – gutes Timing . . .“