Schiris fehlen: HSG Stuhr nicht im Einsatz

Stuhr – Handball-Landesliga-Schlusslicht HSG Stuhr hätte heute (16.30 Uhr) eigentlich die HSG Bützfleth/Drochtersen empfangen, doch daraus wird nichts. Den Grund nennt Trainer Sven Engelmann: „Wir haben keine Schiedsrichter.“ Das teilte ihm Spielleiter Andreas Werner mit, der noch zwei weitere Partien heute nicht mit Unparteiischen besetzen kann.

In dieser Saison ist das erstmals der Fall, in der Serie 2018/2019 fielen zwei Begegnungen der Stuhrer wegen fehlender Referees aus. Engelmann kann mit der Absage gut leben: „Ich bin total entspannt.“ Ungelegen kommt ihm das nicht, denn Torhüter Aschkan Sadeghi (Muskelriss im Schulterbereich), Kreisläufer Meik Schäfer (Muskelfaserriss in der Wade) und Rückraumakteur Sebastian Beckmann (Sehnenriss rechter Finger der rechten Hand) fehlen derzeit. Bei der Neuansetzung dürfte das Trio wieder an Bord sein. Beide Vereine haben sich auf einen neuen Termin geeinigt: Das Spiel der HSG Stuhr gegen die HSG Bützfleth/Drochtersen steigt nun am Sonntag, 29. März, um 16 Uhr. mbo