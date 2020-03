Schiavone nach 2:4: „Das war ein gebrauchter Tag“

Packenden Zweikampf mit einem Foul gestoppt: Lemfördes Offensivmann Francesco Schiavone (r.) fuhr in dieser Szene dem Sulinger Dennis Neumann in die Parade. Foto: Borchardt

Lemförde - Von Matthias Borchardt. Wichtiger „Dreier“ im Kampf um den Klassenverbleib: Ein aufgerüsteter Fußball-Bezirksligist TuS Sulingen II gewann gestern bei Nieselregen beim Tabellensiebten TuS Lemförde mit 4:2 (2:2). „Das war ein gebrauchter Tag. Vor allem über die Leistung in der zweiten Hälfte bin ich sauer“, sagte Lemfördes Trainer David Schiavone, der sich über mehrere Fehler ärgerte. Als Totalausfall bezeichnete er Giovanni Esposito. Ein ordentliches Debüt feierte Neuzugang Andre Albuquerque, der am linken Flügel und auf der Zehn mehrere gute Aktionen hatte. Der 20-Jährige erzielte auch ein Tor.

Sulingens Coach Mustafa Cali hatte nach dem siebten „Dreier“ gute Laune: „Aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir verdient gewonnen, da lief´s auch spielerisch besser.“

Die in den Abstiegskampf verwickelten Gäste hatten gleich vier Akteure aus dem Kader der Ersten in der Anfangsformation, und zwar Dennis Neumann, Pascal Löhmann, Jegerchwin Tero und Winterneuzugang Finn Schwarck (kam vom SV BE Steimbke). Die Gastgeber begannen druckvoll, erarbeiteten sich in der Anfangsphase zwei Chancen. Nach einer Ecke von Darius-Gheorghe Uibariu ließ Halil Akbas den Ball passieren, Tobias Middel köpfte die „Pille“ neben den Pfosten (5.). 120 Sekunden später scheiterte der Ex-Dinklager Albuquerque nach einer feinen Ballstafette an Sulingens Torhüter Yanik Klenke (7.). Das erste Tor fiel auf der anderen Seite: Nach einer Freistoß-Hereingabe von Maurice Krüger beförderte Akbas den Leder zum 0:1 (9.) ins eigene Tor. Den Lemfördern unterliefen anschließend zu viele Abspielfehler im Spielaufbau – vor allem über die rechte Seite. Die Sulestädter waren in ihren Aktionen effektiver. Nach einer Neumann-Vorlage wehrte Lemfördes Schlussmann Dan Zaharia einen Löhmann-Schuss auf Kosten einer Ecke ab (17.). Zwei Minuten später fiel der Ausgleich: Nach einem Diagonalball von Francesco Schiavone erzielte Albuquerque das 1:1 (19.).

Zehn Minuten später spielte Sulingens Kapitän Felix Klare einen langen Ball nach vorn, Bogdan Golgot bekam den Kugel an die Hand. Den fälligen Elfmeter verwandelte Mario Meyer zum 2:1 (29.). Lemfördes Routinier machte seinen Fehler wieder wett, wuchtete den Ball nach einem Einwurf von Uibariu aus 20 Metern ins Tor – 2:2 (38.).

Nach dem Wechsel brachte ein Doppelpack innerhalb von drei Minuten die Sulinger auf die Siegerstraße. Zunächst gelang Löhmann nach einer Linksflanke von Marius Niemeier das 3:2 (56.), dann erhöhte Tero nach einer Krüger-Ecke mit Flachschuss auf 4:2 (59.). Beiden Treffern gingen Patzer voraus. Danach ließ sich der Tabellenelfte nicht mehr den Sieg aus der Hand nehmen. In der Endphase brachten Löhmann und Meyer nacheinander den Ball nicht an Zaharia vorbei (76.). Die Lemförder hatten noch eine Möglichkeit in der Nachspielzeit, doch Schiavone scheiterte an TuS-Keeper Klenke (90.+1).

Beim Sieger überzeugten Sechser Dennis Neumann sowie die beiden Innenverteidiger Felix Klare und Bennet Könker, die gemeinsam Goalgetter Giovanni Esposito ausschalteten.