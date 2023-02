Schiavone bleibt: Trainer verlängert bei Fußball-Kreisligist TuS Lemförde

Teilen

Trainer David Schiavone verlängert bei Fußball-Kreisligist TuS Lemförde © Rehnert, Malte

Er hatte sich Gedanken gemacht, ob er weitermachen soll oder nicht: David Schiavone. Jetzt verlängerte der Trainer des Fußball-Kreisligisten TuS Lemförde beim Tabellensechsten. Er geht damit in sein neuntes Jahr, auch Co-Trainer Friedel Holle bleibt. „Meine beiden Söhne Francesco und Alessandro spielen ja in meiner Mannschaft. Das ist schon ein Faktor. Außerdem sind mir die Jungs in den vielen Jahren ans Herz gewachsen, es sind einige Freundschaften entstanden. Ich sehe das Projekt beim TuS Lemförde als noch nicht fertig an“, nennt der 43-Jährige Gründe, warum er für eine weitere Saison zugesagt hat.

Lemförde – David Schiavone ist froh, dass auch der 65-jährige Holle eine Serie dranhängt: „Die Zusammenarbeit mit ihm funktioniert gut, wir sind auf einer Wellenlänge.“

Nach der Winterpause können die Lemförder auf zwei Akteure wieder zurückgreifen. Der 20-jährige Niklas Poschmann stieg nach seinem Kreuzbandriss im Knie wieder voll ins Mannschaftstraining ein. Der TuS-Coach ist sich sicher: „Niklas wird uns als hängende Spitze helfen.“ Außerdem steht Mika Brandt das nächste halbe Jahr wieder zur Verfügung. „Er hat einen feinen linken Fuß und ist eine Bereicherung für uns“, lobt Schiavone den Mittelfeldakteur. mbo