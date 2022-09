Scharnitzkys leiser Abschied: Darum spielt der einstige Torjäger jetzt Tennis statt Fußball

Von: Matthias Borchardt

Fußball war einmal: Jetzt spielt Florian Scharnitzky, der frühere Torjäger, lieber Tennis beim TC Sankt Hülfe-Heede. © borchardt

Einst produzierte er Tore wie am Fließband. Er war – vor allem dank seiner enormen Geschwindigkeit – ein Schrecken der gegnerischen Abwehrreihen. Doch in letzter Zeit ist es ruhig um ihn geworden. Die Frage: Wo kickt eigentlich Florian Scharnitzky? Die Antwort: Gar nicht mehr! Er hat seine Schuhe nach 35 Jahren Fußball an den Nagel gehängt.

Diepholz/Barnstorf – Sein letztes Kreisliga-Spiel für den Barnstorfer SV bestritt der Offensivmann am 21. November 2021 beim 2:1-Erfolg in Lembruch. Die Abstiegsrunde machte Scharnitzky schon nicht mehr mit. „Es gab Differenzen mit einem Mitspieler, deshalb habe ich aufgehört. Zum Schluss hat es mir immer weniger Spaß gemacht“, sagt der Vater von den Söhnen Neven (zwölf Jahre) und Nuri (drei) rückblickend. Ohne den Goalgetter, seit der Saison 2017/18 beim BSV, stieg Barnstorf aus der Kreisliga ab.

Freundschaft mit Jörg Behrens

Jörg Behrens (41), letzter Trainer des gebürtigen Diepholzers, bedauert noch heute dessen abrupten Ausstieg: „Ich hätte mir natürlich ein schöneres Karriereende für einen der besten Stürmer im Landkreis Diepholz gewünscht.“ Mit seinem Tempo und dem ausgeprägten Torriecher wäre Scharnitzky, meint Behrens, „noch immer ein guter Stürmer auf Kreis- und Bezirksebene. Was ich aber noch cooler finde: Über die Jahre unserer Zusammenarbeit ist eine super Freundschaft entstanden.“

„Jetzt steht die Familie im Vordergrund“

Scharnitzky hat sich bei der SG Diepholz, dem TSV Wetschen und dem Barnstorfer SV einen Namen gemacht – auch als mehrfacher Torschützenkönig in unterschiedlichen Klassen. Das war einmal. „Der Fußball fehlt mir nicht, jetzt steht die Familie im Vordergrund“, betont „Scharne“, der seit drei Jahren in zweiter Ehe mit seiner Frau Jasmine verheiratet ist.

Duales Studium an der PHWT

Beruflich hat sich auch einiges getan. Nach 14 Jahren als Zeitsoldat auf dem Fliegerhorst in Diepholz absolvierte er ab 2015 bei seinem Diepholzer Arbeitgeber „GBS TEMPEST & Service GmbH“ ein Duales Studium an der PHWT (Private Hochschule für Wirtschaft und Technik) in Vechta. Drei Jahre (sechs Semester) hat sein Studium gedauert, jetzt ist er beim IT-Dienstleister für den Bereich Controlling und Vertrieb tätig.

Scharnitzky spielt im Sommer 2023 um Punkte auf dem Court

Ganz ohne Sport geht es für Scharnitzky dann aber doch nicht. Nur ist der Ball mittlerweile deutlich kleiner und gelb geworden. Seit Oktober 2021 spielt er Tennis beim TC St. Hülfe-Heede. Bis jetzt allerdings nur „just vor fun. Ich habe noch keine Punktspiele absolviert“, sagt er und lacht. Das kann sich allerdings ändern, denn für die Sommersaison 2023 ist er bei den Herren 30 (Verbandsliga) gemeldet.

Vorerfahrung mit der gelben Filzkugel

Neuland betrat Scharnitzky auf dem Tennisplatz nicht. Bereits in jungen Jahren hatte er für die SG Diepholz und St. Hülfe-Heede aufgeschlagen. Aber zwei Sportarten gleichzeitig – auf Dauer zu viel. Er entschied sich für den Fußball, dem er sehr lange treu blieb. Dann ging er den umgekehrten Weg und hat nun viel Spaß auf dem Court. Auch seine Söhne spielen inzwischen leidenschaftlich gerne Tennis.

Hinter seine Fußball-Karriere hat Scharnitzky einen Haken gesetzt, eine Rückkehr scheint ausgeschlossen – der 42-Jährige sagt: „Ich habe keine Ambitionen mehr, neu anzugreifen.“