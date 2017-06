„Scharne“ und „Palle“ folgen „Jockel“ Behrens

Barnstorfer SV rüstet für die 1. Kreisklasse auf

+ Marc Pallentien fungiert beim Barnstorfer SV als Co-Trainer.

Barnstorf - Sie haben mehrere Jahre bei der SG Diepholz zusammengearbeitet, machen im privaten Bereich einiges zusammen, sind Freunde: Trainer Jörg Behrens sowie die Fußballspieler Marc Pallentien und Florian Scharnitzky. Das Trio schließt sich dem Barnstorfer SV in der 1. Kreisklasse an. Zwar wäre „Jockel“ Behrens gern mit seinen beiden Weggefährten in der Kreisliga eingestiegen, aber der BSV hat am letzten Spieltag nicht den Klassenverbleib geschafft. Der Tabellenvorletzte unterlag trotz ordentlicher kämpferischer Leistung dem SV Bruchhausen-Vilsen mit 0:2.