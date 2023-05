Schafft es Tenti bis zum Topspiel? Landesliga-Vierter Wetschen reist zum Dritten nach Evesen

Von: Cord Krüger

Angeschlagen: Wetschens Ricardo Tenti (r.), am Samstag gegen Garbsen noch Torschütze, droht fürs nächste Landesliga-Spiel in Evesen wegen Fußproblemen auszufallen. © Krüger

Oliver Marcordes will im Oberliga-Aufstiegskampf mitmischen. Der Trainer reist mit seinem Fußball-Landesligisten TSV Wetschen am Sonntag zum Spitzenspiel. Gegner des Tabellenvierten ist der Dritte Evesen. Vor der Partie plagen das Marcordes-Team jedoch Personalsorgen.

Evesen/Wetschen – Das Achtelfinal-Aus im Bezirkspokal haben die Fußballer des TSV Wetschen aus den Köpfen, einige von ihnen aber noch nicht aus den Knochen. Während des Abnutzungskampfs am Maifeiertag bei der SSG Halvestorf-Herkendorf musste Außenbahnspieler Ricardo Tenti mit Fußproblemen runter. „Sein Einsatz ist äußerst fraglich“, sagt Wetschens Trainer Oliver Marcordes mit Blick auf das Landesliga-Topspiel seines Tabellenvierten am Sonntag ab 15.00 Uhr beim -dritten VfR Evesen. „Vielleicht ist es am Ende ganz gut, nicht mehr die Doppelbelastung mit Punkt- und Pokalspielen zu haben – denn die Liste der Ausfälle wird länger“, verdeutlicht der 42-Jährige. Dabei haben die Blau-Gelben im Endspurt der Serie noch einiges vor. „Jetzt wollen wir ein Wort im Oberliga-Aufstiegskampf mitreden“, unterstreicht Marcordes.

Wetschen hat zwei Spiele weniger absolviert als Evesen

Mit einem Sieg am Sonntag würde sich tabellarisch noch nichts tun – Evesen liegt zurzeit fünf Punkte vor Wetschen. „Aber wir haben ja noch zwei Spiele mehr als Evesen vor uns“, erinnert der B-Lizenz-Inhaber an die Nachholpartien.

Evesens Niko Kleiber hat 17 Tore auf dem Konto

Warum der VfR vorne mitmischt, liegt für den TSV-Coach auf der Hand: „Die Mannschaft ist in der Offensive richtig gut besetzt.“ 76 Tore in 26 Spielen belegen das – öfter ließ es kein anderer Landesligist klingeln. 17 davon gehen aufs Konto von Niko Kleiber, zehn schoss Bennett Heine aus dem zentralen Mittelfeld und zwölf Jan-Christoph Thom, bis Sommer 2019 beim TuS Sulingen. Der heute 26-Jährige stürmt über rechts oder agiert als hängende Spitze.

Marcordes: „Spiele gegen Evesen machen immer Spaß“

„Andererseits ist Evesen in der Defensive anfällig“, nennt Marcordes den Schwachpunkt der Gastgeber. Angesichts dieser Gemengelage scheint ein 0:0 unwahrscheinlich. „Spiele gegen Evesen machen immer Spaß – und die letzten drei davon gingen 2:2 aus“, erinnert sich Wetschens Trainer.

Im Hinspiel erzwang Kevin Reinking dieses Remis. Diesmal muss er jedoch wegen einer wieder aufgebrochenen Zerrung zusehen. Sein Mittelfeldkollege Maris Thiry fehlt wegen diverser Klausuren seines berufsbegleitenden Studiums.