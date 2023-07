Werders Ex-Trainer Schaaf schließt Rückkehr als Vereinstrainer nicht komplett aus

Von: Gerd Töbelmann

Werders Ex-Trainer Thomas Schaaf (re.) bekam aus den Händen von Tombola-Chef Günter Schlottmann eine Spende in Höhe von 500 Euro für den Verein „Trauerland“, dessen Botschafter Schaaf ist, überreicht. © töbelmann

Beim Ristedter Turnier ist es fast schon eine kleine Gewohnheit, dass dort auch Thomas Schaaf vor Ort ist. Als Botschafter des Vereins „Trauerland“, der sich um Kinder kümmert, die ihre Eltern verloren haben, weilte der 62-jährige Ex-Trainer des Fußball-Bundesligisten SV Werder Bremen nun schon zum vierten Male auf dem Ristedter Sportplatz.

„Es ist eine tolle Sache, dass die Ristedter bei der Vergabe ihrer Spenden auch immer wieder an unseren Verein denken“, meinte Schaaf in der Halbzeitpause des kleinen Finales. Aus den Händen von Tombola-Chef Günter Schlottmann durfte Schaaf einen hübsch eingepackten Scheck in Höhe von 500 Euro in Empfang nehmen.

Ristedts Platzsprecher Michael Rauert ließ es sich dann nicht nehmen, ein kleines Interview mit Werders-Double-Trainer zu führen. Rauert und auch den Zuschauern erklärte Schaaf, dass er immer noch für die Uefa tätig sei, für die er zuletzt viele Spieler in der Champions League beobachtet hatte: „Da geht es darum, in welche Richtung der Fußball geht und welche Schlüsse man daraus ziehen kann.“ Zudem ist er bei einigen Trainern als eine Art Mentor tätig, um ihnen in ihrer Entwicklung zu helfen.

Rauert wollte dann auch wissen, wie das denn nun mit einem weiteren Job als Vereinstrainer sei. Schaaf schloss das nicht komplett aus: „Die Perspektive muss passen.“ Zu Werder meinte er: „Ole Werner macht einen guten Job. Für Werder ist es wichtig, einen guten Start hinzulegen.“ töb