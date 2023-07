Amadou Sarr und Gesang sorgen für gute Laune: Arambasic nach Rehdens Trainingslager zufrieden

+ © bsv rehden Neu im Rehden-Trikot: BSV-Sportvorstand Sandy Röhrbein (l.) präsentiert Zugang Oleksii Mazur. © bsv rehden

Fußball-Oberligist BSV Rehden bereitete sich in einem viertägigen Trainingslager in den heimischen Waldsportstätten auf die kommende Saison vor. Trainer Kristian Arambasic zog zufrieden Bilanz - auch wegen des Testpielerfolgs gegen Regionalligist SSV Jeddeloh.

Rehden – „Jetzt sind alle stehend k.o. – es ist perfekt gelaufen“, bilanzierte Kristian Arambasic am Sonntag auf dem Heimweg aus Wagenfeld. Dort hatte der Trainer mit Fußball-Oberligist BSV Rehden zum Abschluss des viertägigen Trainingslagers noch eine Runde Paintball gespielt. Eine Teambuilding-Maßnahme für seine neu zusammengestellte Mannschaft, die am Freitag beim 1:0 (0:0)-Testspielsieg in den heimischen Waldsportstätten gegen Regionalligist SSV Jeddeloh bewiesen hatte, dass sie auf dem Platz bereits harmonieren kann.

Erfolgreicher Test gegen neues Team von Ex-Kapitän Becken

„Ein absolut verdienter Sieg“, sagte Arambasic zum Erfolg gegen das Team des Rehdener Ex-Kapitäns Pierre Becken: „Auch wenn wir zu Beginn noch etwas unsortiert waren und es an der Feinjustierung noch fehlte, haben wir uns viele Chancen herausgespielt. Und alle haben sich reingehauen.“

Amadou Sarr „eine echte Verstärkung“

So auch der neue Neuner Amadou Sarr, der nach Steckpass von Bocar Djumo zum Siegtor eingeschoben hatte (55.). „Amadou ist nicht nur sportlich, sondern auch menschlich eine echte Verstärkung. Er bringt gute Stimmung rein“, sagte Arambasic, der den 23-Jährigen schon bei Ex-Club FC Oberneuland gecoacht hatte.

Oleksii Mazur überzeugt Arambasic

Für gute Laune im Waldsportstätten-Trainingslager, für das das Team im Hotel übernachtete, sorgten neben Sarr auch die weiteren Neuzugänge. Sie hatten zu ihrem Einstand vor versammelter Mannschaft ein Lied singen müssen. Zu denen gehörte auch Oleksii Mazur. Die Verpflichtung des beidfüßigen Sechsers hatte der BSV am Freitag offiziell gemacht. „Er ist schon seit vier Tests dabei und hat uns überzeugt“, sagte Aramabasic. Der Coach schätzt am 21-Jährigen, der in der Vorsaison noch für Falke Steinfeld in der Landesliga gespielt hatte, die Zweikampf- und Laufstärke.

„Obwohl er erst seit sehr kurzer Zeit in Deutschland ist, spricht er bereits sehr gut deutsch“, sagte Armabasic über Mazur, dessen Berateragentur sich um junge Talente aus der Ukraine kümmert.

„Wir werden mit seiner aggressiven Spielweise und seinem enormen Willen viel Spaß an ihm haben“, erklärt Rehdens Sportvorstand Sandy Röhrbein. Der „glückliche“ Mazur „will sehr gerne mit der Mannschaft wieder aufsteigen.“