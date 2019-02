Sandmann kommt

TSV Wetschen freut sich auf Defensivmann

+ Perfekt: Sören Sandmann wechselt zum TSV Wetschen.

Wetschen - Der Kontakt besteht schon länger, jetzt hat’s die Zusage gegeben: Defensivakteur Sören Sandmann verlässt nach sechseinhalb Jahren den Fußball-Landesligisten TuS Sulingen und schließt sich zur Saison 2019/2020 dem ambitionierten Bezirksligisten TSV Wetschen an. „Ich bin froh, dass es diesmal geklappt hat. Sören kann Innenverteidiger oder im defensiven Mittelfeld spielen“, sagt Wetschens erleichtert wirkender Trainer Thomas Otte. Der 29-Jährige soll der gesamten Mannschaft mehr Stabilität geben, sie auf dem Platz anführen. Der Vater von einem Sohn hat vor kurzem ein Haus in Hemsloh gebaut, arbeitet in Essen (Kreis Cloppenburg) und möchte sich in seiner Freizeit vermehrt seiner Familie widmen. „Wir können die Entscheidung von Sören verstehen“, unterstreicht Sulingens Co-Trainer Manuel Meyer. mbo