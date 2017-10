Samojlenkos Einstand mit zwei Siegen

bassum - Zwei Wettkämpfe, zwei Siege. „Das war ein Start nach Maß“, fasste Jens Voß, Sportleiter der Bundesliga-Schützen des SV Bassum von 1848, die ersten beiden Begegnungen der neuen Serie im Luftpistolen-Oberhaus zusammen. Am Samstagabend waren die Bassumer mit einem 4:1 über Pier in die neue Saison gegangen, gestern Vormittag legten sie – ebenfalls bei den Sportschützen Fahrdorf – ein 3:2 gegen Schirumer Leegmoor nach.

Sportschützen Pier 2000 – SV Bassum von 1848 1:4: Ein gutes Ergebnis gegen den Aufsteiger – doch komplett ungefährdet war der Sieg dann doch nicht. Vor allem für Sascha Sandmann geriet das Duell zu einer Nervenprobe, weil sich auf seinem Schießstand ein Defekt ereignete: Der Messrahmen zeigte keine Ergebnisse mehr an, sodass Bassums Nummer vier den Stand wechseln musste. Insgesamt verzögerte sich sein Auftritt dadurch um eine Viertelstunde. Immerhin waren seine guten Ergebnisse aus den ersten Serien nicht für die Katz’. „Die 370er-Durchschnittswerte konnten sich wirklich sehen lassen“, urteilte Voß. Weil seine Kontrahentin Anne-Marlen Ohler nur 366 Ringe schaffte, ging dieser Punkt an den SV.

Ein packendes Duell lieferten sich Marcus Errebo Jensen und der Belgier Bart Liebens an Position eins. Beide lagen lange Zeit gleichauf, am Ende setzte sich der Däne aber knapp mit 382:381 durch und ließ die 1848er jubeln. Ähnlich eng ging der Fight zwischen den „Zweiern“ Artur Gevorgjan und Piers Tobias Kaulen aus – am Ende unterlag Bassums Routinier um drei Ringe. „377 sind schon wirklich gut – da reicht dann nur ein Schuss, der über Sieg und Niederlage entscheidet“, bedauerte Voß das Pech seines Schützen.

Auf Platz drei der Setzliste hatten die Bassumer Valerij Samojlenko platziert – und der Neuzugang aus Hamburg löste seine Aufgabe mit 379 Ringen souverän. Für den vierten Punkt sorgte Denis Rother an Position fünf, der gegen Piers Ersatzschützin Isha Meinerz die leichteste Aufgabe hatte: Er schoss 378 Ringe, sie kam lediglich auf 331. „Ich hatte schon auf unseren Sieg zum Auftakt gehofft, ganz sicher durften wir uns aber nicht sein – vor allem wegen des starken Belgiers und Piers Nummer zwei“, gab Voß zu bedenken.

SV Bassum von 1848 - SV Schirumer Leegmoor 3:2: Einen Einstand nach Maß feierte Neuzugang Oscar Nilsson: Der schwedische Meister hatte Jensens Ausländerposition an Nummer eins übernommen und verwies Eike Frerichs mit neun Ringen (379) in die Schranken. „Zu Beginn war Oscar die Nervosität anzumerken, aber nach hintenraus hat er das sehr souverän gelöst“, lobte Voß den 22-Jährigen: „Es ist nicht einfach, plötzlich in der Liga zu schießen, wenn man sonst seine Ringe nur für sich allein ins Ziel gebracht hat.“

Unverändert im Vergleich zum Sieg gegen Pier blieb die Position zwei mit Gevorgjan. „Er hat Michael Broers gleich zu Beginn den Schneid abgekauft und ihm Ring um Ring abgerungen“, umschrieb Voß das 379:371. Für den dritten Zähler sorgte Samojlenko gegen Carsten Grünhoff. „Zu Beginn hatte Valerij Mühe, seine Schüsse rauszubringen – doch seine Geduld hat sich ausgezahlt“, freute sich der Sportleiter. Knapp gescheitert ist Rother an Leegmoors Nummer vier. „Aber 377 Ringe wie Maik Ritter schießt man auch nicht alle Tage“, erkannte Voß die Leistung des Gegners an.

Zum Showdown entwickelte sich das Duell der „Fünfer“: Nach den vier Serien zwischen Martin Mohnke und Marcel Stürken stand es 364, in ihrem ersten Stechschuss gelang beiden eine Neun, im zweiten rutschte Mohnke eine Sechs heraus, während Stürken erneut die Neun traf. An Bassums Sieg änderte es aber nichts mehr. „Das war schön“, urteilte Voß: „Unsere Neuzugänge haben sofort geholfen, und die Etablierten blieben zuverlässig.“ - ck