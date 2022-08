Der „verlorene Sohn“ ist zurück: Coach Cali hat mit Neuenkirchen viel vor

Von: Carsten Drösemeyer

Zurück zur alten Liebe: Trainer Mustafa Cali musste „nicht lange überlegen“, als das Angebot vom TV Neuenkirchen kam. © Timo Lues

Für Mustafa Cali ist es, „als ob ich nach Hause komme“. Der Trainer ist zurück bei „seinem“ TV Neuenkirchen und will den Aufsteiger nun „in der Bezirksliga etablieren“, wie er in unserer Saisonvorschau ankündigt.

Neuenkirchen – Einst trällerte Pop-Barde Marius Müller-Westerhagen: „Ich bin wieder hier. In meinem Revier.“ Eine Songzeile, die auch bestens zu Mustafa Cali passt. Der neue Trainer des TV Neuenkirchen kennt den Aufsteiger in die Fußball-Bezirksliga nämlich nicht nur vom Hörensagen.

Von 1994 bis 2001 lebte der heute 42-Jährige in Neuenkirchen und spielte in der Zeit auch unter anderem für die A-Jugend des TVN. Deshalb hat Cali laut eigener Aussage „mehr Bezug zum Verein als zu einer anderen Station. Schließlich habe ich mich hier immer sehr wohlgefühlt und kenne in Neuenkirchen noch viele. Es ist ein bisschen so, als ob ich nach Hause komme.“



Beim TVN arbeitet Cali mit vielen alten Bekannten zusammen

Der „verlorene Sohn“ ist also zurück und trifft beim TVN auf viele alte Weggefährten: „Maxi Meyer, Jan Hülseberg, Mario Meyer, Yanik Klenke und seinen Bruder Fabian habe ich ja schon beim TuS Sulingen II trainiert. Ich freue mich sehr darauf, wieder mit ihnen arbeiten zu können.“ Verständlich, da diese Zusammenarbeit ausgesprochen erfolgreich verlief. Gleich in seinem ersten Jahr (2018/19) als Cheftrainer der Sulinger Reserve feierte der gelernte Mechaniker die Bezirksliga-Vizemeisterschaft. Cali, der mit seiner Familie schon länger in der Sulestadt lebt, erinnert sich gerne an die „fast perfekte Saison. Das erste Jahr lief einfach super. Wir hatten eine tolle Truppe und sind nicht unverdient Zweiter geworden. Aber danach mussten wir immer wieder Spieler an die Erste abgeben. Das Arbeiten wurde schwieriger. Ich musste immer mehr basteln, um eine vernünftige Mannschaft aufzustellen.“



Trotzdem beschwerte sich der stets bescheiden auftretende Cali nicht, sondern arbeitete hart und führte sein Team bis zum ersten Corona-Abbruch ins gesicherte Mittelfeld. Anschließend verabschiedete er sich allerdings nach Heiligenfelde. „Es war trotzdem eine super Zeit in Sulingen“, beteuert Cali: „Aber eine zweite Mannschaft zu trainieren, ist halt nie einfach.“



Mit Kollege Torben Budelmann tauscht Cali sich regelmäßig aus

Zusammen mit Torben Budelmann konnte er als Trainerduo nun hingegen aus dem Vollen schöpfen. „Das Jahr in Heiligenfelde war überragend“, blickt der Familienvater zurück: „Es war für mich zwar zuerst ungewohnt, nicht als alleiniger Chefcoach zu trainieren. Aber die Zusammenarbeit mit ,Budel’ lief super. Ich habe immer noch guten Kontakt zu ihm und einigen Spielern. Doch als die zweite Corona-Zwangspause kam, habe ich gemerkt, dass ich nach 16 Jahren am Stück als Trainer einfach mal eine Auszeit brauche.“



Auch Budelmann kann über die damalige Saison „nur Positives berichten. Mit ,Musti’ stimmte einfach die Chemie. Ich würde das sofort wiederholen.“



„Die Bezirksliga ist einfach meine Liga“

Vorerst wird Cali jedoch wieder eigenverantwortlich arbeiten. „Als im Februar das Angebot kam, musste ich nicht lange überlegen“, lächelt der 42-Jährige: „Für mich ist das ein langfristiges Projekt. Wir wollen Neuenkirchen in der Bezirksliga etablieren.“



Die Zusage von Cali galt indes „auch für die Kreisliga. Aber zum Glück hat mein Vorgänger Philip Kaluza so einen Mega-Job gemacht, dass ich wieder im Bezirk arbeiten kann. Die Bezirksliga ist einfach meine Liga.“ Und der TV Neuenkirchen seine alte und nun neue Liebe. Eigentlich muss es also passen.

Die Protagonisten des TV Neuenkirchen. © Schlickmann

Die Bezirksliga-Neulinge aus Neuenkirchen – mit einigen neuen Gesichtern: Aufsteiger TV Neuenkirchen geht in dieser Besetzung in die Bezirksliga (vorn von links): Jan Hülseberg, Mario Meyer, Joris Dettmer, Yanik-Luca Klenke, Fabian Klenke, Hassan Ibrahim und Cedric Fehse sowie (Mitte von links) Trainer Mustafa Cali, Jan-Christian Söhl, Marvin Luchtmann, Lars Bauermeister, Marcel Luchtmann, Marcel Hommen, Nils Willenborg und Betreuer Thorsten Köllner sowie (hinten von links) Maximilian Meyer, Timo Lües, Rajann Leymann, Florian Fröhlich, Chris Leon Schlüßler und Ole Scharf. Es fehlen: Devin Melloh, Sönke Oldehoff, Sascha Timme, David Zimmermann, Bjarne Rode, Silas Gerritzen und Muharrem Boneshta. © Timo Lues