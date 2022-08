Der Brinkumer SV „entwickelt sich weiter“

Von: Felix Schlickmann

Teilen

Ein Bild „wie in der Bundesliga“: Trainer Mike Gabel hebt immer wieder den Wert von Betreuer und „Kabinenherrichter“ Nico von Rönn (im Bild) für den Brinkumer SV hevor. © Schlickmann

Es geht voran beim Brinkumer SV, und das nicht nur auf dem Platz. Trikots, Betreuer, Videoanalyse, Trainingslager, Gebäudekomplex – alles entweder bereits umgesetzt oder in konkreter Planung. Unsere Saisonvorschau gibt einen Überblick.

Brinkum – Der Frust überwog beim Brinkumer SV. Und das durfte auch so sein. Keine Bremen-Liga-Meisterschaft, kein Pokalsieg – trotz der hohen Ziele. Und doch ließ Trainer Mike Gabel in kaum einem Gespräch die Gelegenheit aus, zu betonen, was ansonsten ein bisschen unterging: 2021/22 war die beste Saison, die der Verein je gespielt hat. Besser als die Meistersaison vor knapp vier Jahren. 2,529 Punkte im Schnitt holte die Gabel-Elf (2,366 waren es 2017/18), und der Coach wusste eben trotz des großen Frusts schon in der Endphase der Saison: Darauf können wir stolz sein.

Es ist ein Beispiel, wie sich der Brinkumer SV sportlich von einer ordentlichen zur Topmarke in der Bremen-Liga entwickelt hat, seit Gabel im Sommer 2019 übernommen hat. Und eines, das jedem Beobachter auffallen dürfte, der die Mannschaft Fußball spielen sieht. Doch es ist bei weitem nicht alles. Denn das Engagement des 40-Jährigen zeigt sich nicht nur auf dem Platz, sondern abseits der öffentlichen Wahrnehmung auch daneben.



Betreuer Nicolai von Rönn richtet die Kabine her

„Es wurde in den letzten Jahren ganz, ganz viel gemacht“, erzählt Gabel: „Wir hatten vor drei Jahren noch nicht mal einheitliche Trainingsklamotten.“ So habe er angefangen, mit „langer, kurzer Kleidung, Winterjacken, und, und, und“. Um die sich in seiner Anfangszeit die Spieler selbst kümmern mussten. „Wir hatten da noch keinen Betreuer“, erinnert sich Gabel, der vor knapp zwei Jahren Nicolai von Rönn dazugewann.



„Ich nehme die Trikots mit, wasche sie, hänge sie in der Kabine auf“, erzählt der Betreuer von seinem Aufgabenprofil: „Außerdem bin ich dafür verantwortlich, dass die Jungs nicht verdursten oder verhungern, hole Wasser, Bananen, Müsliriegel. Wenn die Jungs einen Wunsch haben, bin ich da.“



Türkei-Reise soll im Winter nachgeholt werden

Gabel ist äußerst zufrieden mit von Rönn: „Nico macht das richtig ordentlich, echt schön.“ Die Kabine sehe aus, „wie man das aus der Bundesliga kennt“. Die Arbeit des Betreuers hat das Brinkumer Gebilde etwas professioneller werden lassen.



Andere Schritte sind ebenfalls bereits erfolgt oder sollen noch folgen: das „sehr, sehr gute Trainingslager“ (Gabel) Ende Juli in Westerstede, im Winter geht es in die Türkei – die Reise war vergangene Saison wegen Corona ausgefallen. Bei den Elsdorfer Pokalwochen nahmen die Brinkumer ihre Testspiele auf, um in die Videoanalyse gehen zu können.



Coach Gabel wünscht sich Baubeginn bei neuem Komplex

Auch für von Rönn könnte ein Teil der Arbeit in Zukunft noch etwas lokaler erfolgen. Geplant ist ein Gebäude für die Fußballer neben dem Kunstrasenplatz, da geht es um „eine Waschmaschine, einen Physioraum und einen Ort, der mal zum Kaffeetrinken genutzt werden kann“, erklärt Gabel – und endlich eigene Kabinen. Die Mannschaft muss teils die Räume des FTSV Jahn benutzen, manchmal steht den Fußballern sogar gar keine Umkleide zur Verfügung.



Entsprechend würde Gabel etwas mehr Tempo beim neuen Komplex gut passen. „Wir hatten auf den Baubeginn im Sommer gehofft“, verrät er: „Das hat nicht geklappt mit dem Timing, ist eben schwer mit den explodierenden Preisen für Baugrundstoffe.“ Nichtsdestotrotz sei der „Plan in der Tasche“, versichert der Trainer, der wie kaum ein anderer Brinkumer für den Wandel steht. Er betont allerdings: „Da sind alle dabei, es entwickelt sich weiter.“



Bicakci muss nicht mehr mit fünf verschiedenen Nummern auflaufen

Zu sehen ist das in der kommenden Saison auch auf dem Platz. Eine Kleinigkeit, die Gabel angestoßen hat. Das Wort „Barrie“ steht unter der „7“, „Barrie Jr.“ unter der 19, „Demirkapi“ unter der „4“. Endlich gibt es feste Nummern für die Spieler, Mert Bicakci muss nicht mehr mal mit der 8, 11, 23, 44 oder 45 auflaufen wie zuletzt. Die Namen auf den Trikots sehen außerdem „gut aus“, findet Gabel, „das macht was her. Ich hoffe, dass das nicht nur eine einjährige Geschichte ist.“ Die Jerseys dürfen seine Spieler Ende der Saison behalten. Den Hauptgrund für diese optische Veränderung erklärt er so: „Es muss etwas Besonderes sein, ein besonderes Gefühl für die Jungs, wenn du im Trikot vom Brinkumer SV aufläufst.“



Gabel weiß eben, wie er seine Spieler anzupacken hat. Damit nach der besten Saison der Vereinsgeschichte nun auch endlich ein Titel folgt.



Die Protagonisten des Brinkumer SV. © Schlickmann

Auf ein Neues! Der Brinkumer SV will nach der Vizemeisterschaft in der Bremen-Liga nun wieder oben angreifen. Dabei mithelfen sollen folgende Protagonisten (vorn von links): Redouan Kaid, Hyoungbin Park, Jasin Jashari, Hannes Frerichs, Kneschka Sultani und Jamals Barnes sowie (darüber von links) Mohammed Tekin, Terry Becker, Luiz Adjei, Tarek Flohr und Claas Bauer sowie (daüber von links) Manager Jörg Bender, Co-Trainer Jörg Böttcher, Betreuer Nico von Rönn, Devlin Barrie, Torwarttrainer Ralph Sander, Dragan Mille, der spielende Co-Trainer Kevin Artmann und Co-Trainer Robert Stolp sowie (oben von links) Aladji Barrie, Hasan Dalkiran, Esin Demirkapi, Dennis Janssen und Enes Tiras. Es fehlen: Trainer Mike Gabel, Michael Yeboah, Eugen Uschpol, William Hildebrand, Yassin Bekjar, Mert Bicakci und Hamudi Taha. © Gabel