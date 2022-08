Vilsens Stürmer Nick Brockmann hat einen starken Stammbaum

Von: Carsten Drösemeyer

Teilen

Wie der Vater, so der Sohn: Frank Brockmann (rechts) hat Nick Brockmann offenbar seine fußballerische Klasse vererbt. © Töbelmann

Nick Brockmann kommt aus einer sportlichen Familie. Wie Vater Frank den Weg seinen Sohnes beeinflusst hat, und warum das Herz des früheren Hemelingers „etwas blutet“, steht in unserer Saisonvorschau zum SV Bruchhausen-Vilsen.

Bruchhausen-Vilsen – Angesichts derartig vielversprechender Gene konnte aus Nick Brockmann nur ein erfolgreicher Sportler werden. Denn: Nicht nur der 21-jährige Stürmer des Fußball-Bezirksligisten SV Bruchhausen-Vilsen versteht sein Handwerk – praktisch seine ganze Familie kann hervorragend mit dem Ball umgehen.

So ging seine Mutter Sabine früher für Vilsen und Bassum in der Handball-Nordseeliga auf Torejagd, Vater Frank pflügte einst in der Fußball-Verbandsliga für Hemelingen und Brinkum als spielstarker Sechser den Rasen um, sein Onkel Carsten Maatz kickte auf gehobenem Niveau bei der SG Hoya – und sein anderer Onkel Rüdiger Maatz zählt seit über drei Jahrzehnten zu den mit Abstand besten Tischtennisaktiven des Kreises Diepholz.



Das Weserstadion prägt: Auch Nick Brockmann ist Werder-Fan

Auch der Speditionskaufmann selbst muss über diese „Vorbelastung“ schmunzeln: „Ohne Sport wäre es wohl nicht gegangen. Ich habe auch tatsächlich mal Tischtennis und Handball getestet, aber im Prinzip lief es schnell auf Fußball hinaus. Schließlich hat mich mein Dad schon mit vier Jahren angemeldet und war dann sogar auch mein erster Trainer in der Martfelder G-Jugend.“ Wobei Brockmann senior betont, dass „ich Nick nie zu etwas zwingen musste. Er hatte von Anfang an Bock auf Fußball. Allerdings habe ich darauf Wert gelegt, dass Nick Werder-Fan wird und ihn früh mit ins Weserstadion genommen. Die Maatz-Seite der Familie ist ja leider sehr Bayern-affin.“

Sein Filius ist ihm dafür bis heute ausgesprochen dankbar: „Dank Dad bin ich glühender Werder-Fan, wie die meisten meiner Freunde. Und mein Vater hat großen Anteil an meiner fußballerischen Entwicklung. Bis zur C-Jugend war er mein Trainer und schaut bis heute praktisch jedes meiner Spiele.“



Vater Frank Brockmann ist Ur-Hemelinger, schaut seinem Sohn Nick, der in Vilsen spielt, aber immer wieder gern und regelmäßig bei Spielen zu. © Töbelmann

In den meisten Fällen dürfte Frank Brockmann gefallen, was er sieht. Mittlerweile gilt sein Sohn als eines der größten Sturmtalente des Kreises. Vilsen-Trainer Torsten Klein adelt Nick Brockmann als „richtig geilen Kicker. Er hat trotz seiner Jugend bereits alles, was ein Angreifer braucht.“

Vater Frank drückt sich ähnlich aus: „Nick hat echt Talent. Nur körperlich könnte er noch zulegen. Allerdings blutet mein altes Hemelinger Herz etwas, wenn ich ihn im lila Trikot von Vilsen sehe. Ich könnte mir Nick auch in Hemelingen vorstellen.“ Zumindest vorerst dürfte daraus nichts werden, wie sein Junior bekräftigt: „Viele Mitspieler kenne ich seit der B-Jugend. In Vilsen sind wir nicht einfach eine Fußballtruppe. Wir sind Freunde.“



Keine Gedanken an einen Wechsel: „Wir haben noch viel vor“

Deshalb verschwendet der Youngster, der aufgrund seiner Statur, der Übersicht und des Torriechers tatsächlich an sein großes Vorbild Kai Havertz erinnert, bislang keinen Gedanken an einen Wechsel: „Wir sind in Vilsen eine verschworene Gemeinschaft und haben in der Bezirksliga noch viel vor. An einen anderen Verein denke ich momentan null.“



An Fußball hingegen relativ häufig. Nur gut für ihn, dass seine langjährige Freundin (passenderweise die Tochter der Vilser Legende Dennis Winkler) selbst in Vilsen gegen den Ball tritt. „Das passt tatsächlich perfekt“, lacht Brockmann: „Wir lieben beide Fußball. Falls wir mal später einen Sohn bekommen sollten, müsste der eigentlich auch Fußballer werden.“ Und dessen Sportler-Gene wären dann ja sogar noch besser als die von Nick Brockmann. Und die sind schon exzellent.



Die Protagonisten des SV Bruchhausen-Vilsen. © Schlickmann

Die Farbe Lila bleibt dem Bezirk erhalten: Nach der souverän überstandenen Abstiegsrunde geht der SV Bruchhausen-Vilsen in dieser Besetzung die nächste Bezirksliga-Saison an (vorn von links): Justus Wicke, Dennis Böschen, Florian Wacker, Chedli Belkhir, Maximilian Kues, Torwarttrainer Hilmar Knolle, Bennet Knake, Benjamin Pinzer, Gerrit Jüttner, Jakob Warnke und Nick Brockmann sowie (Mitte von links) Betreuer Rolf Bode, Torwarttrainer Andreas Mann, Trainer Torsten Klein und zweiter Vorsitzender Thomas Kues sowie (hinten von links) Jan-Christoph Kornau, Marvin Glander, Sören Schweers, Moritz Witschke, Mathis Mann, Co-Trainer Philipp Witschke, Alexander Kues, Niklas Schröder, Erik Helms, Moritz Warnke, Moritz Wohlers und Mathis Wohlers. Es fehlen: Marten Köhler, Madun Manka und Christian Mewes. © Hirsch