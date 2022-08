Frerichs und Jashari: Brinkums doppelte Nummer eins

Große Klasse ergänzt sich gut: So sehen es die neuen Brinkumer Jasin Jashari (links) und Hannes Frerichs. © Schlickmann

Trainer Mike Gabel wendet sein ungewöhnliches Modell schon seit Jahren an: Eine klare Nummer eins gibt es beim Brinkumer SV nicht. Nun treiben Hannes Frerichs Hannes Frerichs und Jasin Jashari den offenen Torwart-Kampf auf die Spitze. Unsere Saisonvorschau beleuchtet das Duell der „Extraklasse“-Keeper.

Brinkum – Auf dem beschaulichen Ristedter Platz lief Janik Dieckmann alleine auf Hannes Frerichs zu. Eine Szene, die den Puls eines jeden Trainers hochschnellen lässt. Doch Mike Gabel machte sich „gar keine Gedanken“. Denn der Trainer des Brinkumer SV wusste: Frerichs hütet sein Tor. Und so parierte der Keeper im Finale des ALTS-Cup gegen den Sulinger Stürmer – für den Außenstehenden sah es beinahe mühelos aus. „Du hast das Gefühl, es ist normal bei den beiden“, schwärmt Gabel.

Die Brinkumer haben im Sommer nämlich nicht nur einen „Extraklasse“-Torwart geholt, sondern gleich zwei.



Brinkum hatte immer gute Keeper – doch Frerichs und Jashari sind die besten

Selber Schauplatz, selbes „Gehäuse“, anderthalb Wochen zuvor: Nach einem 1:1 geht es gegen den TuS Sudweyhe ins Elfmeterschießen. Jasin Jashari pariert dreimal, drei Brinkumer treffen, Schluss. „Er hält drei Elfer, als wäre es nichts“, meint Gabel fast ein bisschen ungläubig. Kein Wunder, dass der Puls nicht hochgeht.



Seit der Coach 2019 am Brunnenweg übernommen hat, standen immer gute Keeper im BSV-Tor. Doch Frerichs und Jashari sind „noch mal eine Klasse darüber“, urteilt Gabel: „Beide sind absolute Einsen.“



Ich würde sagen, ich habe ein gutes Gefühl bei Elfern, kann gewisse Dinge gut lesen. In Kiel haben wir häufig Videoanalysen dazu gemacht. Die Erfahrung hilft, etwas Glück gehört aber auch dazu.

Doch auch der 40-Jährige weiß natürlich, dass nur ein Torhüter pro Mannschaft auf dem Platz stehen darf. Allerdings, und das ist Gabels Philosophie: Unter ihm gibt es keine klare Nummer Eins. Ungewöhnlich im Vergleich mit anderen Teams, doch die Erklärung klingt simpel. „Wir sind eine Leistungsmannschaft und wollen auf jeder Position leistungsbezogen dastehen“, betont der Trainer: „Wenn du nicht gut spielst, spielt du nicht – egal auf welcher Position.“



Frerichs und Jashari wissen das und kommen sehr gut damit klar. „Es war noch nie so, dass ich gesagt habe, ich nehme keinen Zweikampf an, ich will die klare Nummer Eins sein“, betont Jashari: „Ich will auf jeden Fall spielen, und ich denke, das will Hannes auch, sonst wäre es auch falsch.“ Doch „am Ende des Tages“ käme es „darauf an, wer besser ist“, findet der 24-Jährige: „Wenn Hannes bessere Spiele hat, kann ich mich ja nicht hinstellen und sagen: Ich will spielen.“



Coach Gabel kann sich nun auch im Tor dem Gegner anpassen

Frerichs sieht es genauso. „Natürlich will ich meine Spiele machen“, unterstreicht er: „Aber wenn ich nicht gut genug bin, muss ich mich auf den Arsch setzen und mehr arbeiten.“



Der 28-Jährige sieht in der Aufgabenverteilung zwei Vorteile. „Jasin hat seine Stärken, ich habe meine Stärken“, sagt er und zählt für sich das Linienspiel, das Eins-gegen-Eins, die Strafraumberrschung oder die Erfahrung auf. „Dafür ist Jasin fußballerisch deutlich besser als ich“, findet der 1,90-Meter-Mann. Eine Luxussituation für Gabel, der sich nun nicht nur bei den Feldspielern dem Gegner anpassen kann.



Frerichs schätzt den etwas geringeren Aufwand

Vorteil Nummer zwei aus Frerichs’ Sicht: Die Locker- und Freiheit, die er in seinen höherklassigen Jahren (unter anderem beim FC Oberneuland in der Regionalliga) eher weniger hatte. „Ich habe versucht, in den Profibereich zu kommen und jetzt gemerkt, dass der Zug vielleicht abgefahren ist und ich gerne einfach noch ein bisschen Fußball spielen möchte“, erklärt er. Die Priorität liege auf seinem Job als Physiotherapeut, „und jetzt kann ich nach einer beruflich harten Woche vielleicht auch mal zum Trainer gehen und sagen: Ich bin nicht auf dem Niveau, habe gerade nicht die Kraft.“



Der etwas geringere Aufwand ist für den in Syke wohnenden Frerichs ohnehin ein Grund für die Entscheidung pro Brinkum gewesen. „Ich wollte mich schon noch mal selbst fordern“, erzählt er, darum wollte er nicht unter der Oberliga spielen und parallel beispielsweise seinen Trainerschein beginnen. Brinkum also ist der Mittelweg aus Qualität und – dank des kürzeren Fahrtwegs – genug Zeit für den Job.



Ich sehe mich als Torwart und nicht als Zehner, der die geilsten Bälle spielt.

Auch für Jashari hat der Standort eine wichtige Rolle für seinen Wechsel an den Brunnenweg gespielt. Er habe sich im Dezember selbstständig gemacht und eine Gebäudereinigungsfirma gegründet, berichtet der 1,84-Meter-Mann, der deshalb „auf jeden Fall“ in Bremen bleiben wollte. Beim FC Oberneuland, für den er vergangene Saison aufgelaufen war, habe es jedoch „ein paar Sachen“ gegeben, mit denen er sich „nicht wohlgefühlt“ habe: „Jetzt freue ich mich sehr, mit Brinkum um den Aufstieg zu spielen.“

Die beiden Neuzugänge kennen sich übrigens nicht aus Oberneuland, dafür aber aus ihrer Zeit beim Blumenthaler SV vor knapp fünf Jahren. Frerichs spielte bei den Herren, Jashari bei den Junioren. „Ich habe aber mittrainiert“, berichtet Letzterer und betont unisono mit seinem Pendant: „Wir haben uns immer gut verstanden.“



Jashari mit Mini-Vorsprung in die ersten Spiele?

Ärger bahnt sich also nicht an. „Es gab bei uns noch nicht ein einziges Mal Probleme unter den Torhütern“, versichert „Beobachter“ Gabel: „Alle hatten bisher ein gutes Verhältnis.“ Der Coach wolle beide Keeper „zufriedenstellen“. Jashari findet’s „sehr, sehr gut. Jeder bekommt seine Chance, damit hat man auch das Teamgefühl.“



Er selbst könnte zum frühen Zeitpunkt der Saison einen kleinen Vorsprung im Kampf um die Einsatzzeiten haben. Denn während Jashari vergangene Saison in der Regionalliga das Tor hütete, machte Frerichs nach seinem Engagement bei Oberneuland eine Fußballpause. „Ich war fünf- bis sechsmal die Woche im Fitnessstudio“, sagt er über sein Fithalteprogramm: „Außerdem mache ich über den Beruf ja auch etwas.“ Und für Frerichs ist Fußball ohnehin „wie Autofahren. Du kommst schnell wieder rein, verlernst nicht so schnell, wie man einen Bäll hält oder spielt.“



Gabel positiv überrascht von Frerichs‘ Leistungsstand

Gabel habe Jashari gesagt: „Es ist dein Vorteil, dass Hannes anderthalb Jahre raus war“, verrät der Trainer, muss allerdings bereits revidieren: „Ich sehe das gerade nicht. Hannes ist auf einem sehr, sehr guten Stand. Das hätte ich nicht erwartet.“



Der Zweikampf ums Tor ist also eröffnet.

Die drei „Neuen“ in Aktion: Ralph Sander (rechts) beim Torwarttraining mit Jasin Jashari (links) und Hannes Frerichs. © Gabel

Sander und das interaktive Training Für Hannes Frerichs ist es etwas Besonderes. „Das ist sehr selten“, erzählt der neue Torwart des Brinkumer SV, angesprochen auf Ralph Sanders Art des Coachings. „Er geht auf uns ein“, erklärt Frerichs – also auf ihn selbst und den ebenfalls neuen Jasin Jashari. Frerichs lässt keine Zweifel aufkommen, dass er seine Ausführungen über Sander als Lob verstanden wissen will. „Das ist ein schöner Empfang“, freut sich der Torwarttrainer über die warmen Worte „seines“ Keepers, „wenn es so positiv aufgenommen wird nach den wenigen Trainingseinheiten, die wir erst hatten.“

Vor allem sind solche Aussagen von einem wie Frerichs, der es mit seiner Erfahrung wissen muss, auch eine Bestätigung für Sander, dass er mit seiner Art gut ankommt. Schließlich ist auch er neu – nicht in Brinkum, aber in diesem Job. In den vergangenen Jahren stand er als „Stand-by-Torwart“ auf dem Kaderzettel von BSV-Coach Mike Gabel; für den Fall, dass einer der beiden Stammkeeper mal ausfiel. Während Corona trainierte Sander allerdings bereits weniger, und da er nicht mehr so viel Zeit in den Fußball investieren konnte, „habe ich eigentlich gesagt, dass ich gar nichts mehr mache“.

Der Job als freiberuflicher Softwareentwickler und vor allem die Familie stehen im Vordergrund. „Ich bin kürzlich zum ersten Mal Papa geworden“, berichtet Sander stolz: „Es ist alles total schön“ mit Söhnchen Paul – „noch schöner als erwartet“.

So ganz wollte er seiner Leidenschaft allerdings nicht fernbleiben. Nach einem Gespräch mit Kumpel Tobias Duffner, der einen ähnlichen Weg hinter sich hat wie Sander und nun Torwarttrainer bei Atlas Delmenhorst ist, „wollte ich das dann auch mal ausprobieren“, meint der 41-Jährige. Die Brinkumer suchten einen Nachfolger für Thorsten Degenhardt – und Sander war zur Stelle.

„Das Spannendste ist“, findet er, „ob ich das mit Familie und Arbeit unter einen Hut bekommen kann.“ Doch Gabels „einziger Anspruch“ sei, „dass ich regelmäßig da bin“, sagt Sander: „Alles andere ist Bonus.“ Der „Chef“ ist bislang äußerst zufrieden. „Ralle hat richtig Bock, ist da mit Action drin, macht das frisch und neu“, schwärmt er.

Sander, der noch nie als Coach gearbeitet hat, muss sich „ein bisschen reinfinden“. Doch bislang „macht es Spaß“, betont er. Es passe mit den beiden „Riesentorhütern, von denen ich wohl mehr lernen kann als sie von mir“. Frerichs findet: „Wir ergänzen uns super.“