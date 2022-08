Alexander Quante ist bei St. Hülfe auf dem Weg zum Club-Heiligen

Von: Daniel Wiechert

Teilen

Sogar mit dem Nummernschild drückt Alexander Quante seine Verbundenheit zum TuS St. Hülfe-Heede aus. 1921 ist das Gründungsjahr des Clubs. Mit dem Auto wird er allerdings wohl nur noch selten zum Sportplatz fahren – er wohnt seit Neuestem direkt nebenan. © TuS St. Hülfe-Heede

Als „absoluten Ur-Sankt-Hülfer“ adelt Trainer Nils Jakobsen seinen Defensivmann Alexander Quante. Jede Jugend hat der 24-Jährige im Verein mitgenommen – nun gipfelt sein Engagement in der Bezirksliga. Den Aufstieg geschafft zu haben sei „besonderer“ als in die Liga zu wechseln, erzählt Quante in unserer Saisonvorschau.

St. Hülfe-Heede – Klassiker „wie Badelatschen und Tassen“ habe er sich aus dem clubeigenen Fanshop längst gegönnt, verrät Alexander Quante. Auch einen Hoodie mit dem blau-weißen Wappen nennt er sein Eigen. Eigentlich. „Der wurde mir mittlerweile von meiner Freundin abgezogen, weil der so bequem ist“, sagt der 24-Jährige mit einem Lachen. Quantes Liebe zum TuS St. Hülfe-Heede endet nicht beim Verlassen des Sportplatzes an der Bremer Straße. „Alex ist einfach der absolute Ur-Sankt-Hülfer“, betont sodann auch sein Trainer Nils Jakobsen: „Kein anderer steht mehr für diesen Verein.“

Gefühlt begann alles in einem Fußballland vor unserer Zeit: Während Angelos Charisteas Griechenland zum EM-Titel schießt, schnürt Quante erstmals seine Pötten für den TuS St. Hülfe-Heede. „Und dann habe ich hier jede Jugend mitgenommen. Nach der A-Jugend habe ich dann ein Jahr in der Zweiten gespielt und seitdem Erste“, erzählt Quante im Zeitraffer.



Während er älter wurde, wuchs auch sein Heimatverein heran – und erreichte nun mit dem Bezirksliga-Aufstieg seine vorläufige Blütezeit. „Bestandteil der Mannschaft zu sein, die in diesem Verein erstmals in die Bezirksliga aufsteigt, ist natürlich etwas Besonderes für mich“, betont Quante, der gemeinsam mit Jeremy Dammann in der Aufstiegssaison die meisten Einsätze im TuS-Kader hatte: „Es fühlt sich, glaube ich, noch mal besonderer an, als wenn man einfach in die Bezirksliga gewechselt wäre. So sind da bei mir noch mehr Emotionen im Spiel.“



Quante erlebte die Aufstiegssaison als Defensivspieler. Dabei hatte er eigentlich mal als Flügelspieler begonnen, ehe er von Trainer Jakobsen zunächst ins defensive Mittelfeld und schließlich in die Innenverteidigung beordert wurde. „Es ist nicht meine Lieblingsposition“, gibt der 1,90-Meter-Mann freiheraus zu: „Wie ich Nils aber auch schon immer gesagt habe: Wenn ich damit der Mannschaft helfe, dann mache ich es gerne.“



Der erwähnte 39-jährige Trainer dürfte froh ob solcher Aussagen sein. Denn für Jakobsen ist Quante unersetzbar: „Egal, wo du ihn hinpackst, er erfüllt seine Aufgabe. Ich wünschte mir zwei, drei von Alex‘ Sorte – dann könnte man als Trainer am Spieltag auch noch mal ein, zwei Stunden länger schlafen.“



Zeitmanagement ist ein gutes Stichwort. Gerade erst ist Quante umgezogen, wohnt nun nur noch läppische 400 Meter vom Sportplatz entfernt: „Da ich ja eh so viel Zeit auf dem Platz verbringe, ist das für mich natürlich optimal.“ Und so kann sein dunkelblauer Golf VII – natürlich mit dem TuS-Gründungsjahr 1921 auf dem Nummernschild – häufiger stehen bleiben. Wie praktisch: Durch das Spritsparen bleibt mehr Geld für den Fanshop: „Gerade ich als Ur-Sankt-Hülfer muss da schon aufpassen, dass ich nicht zu viel kaufe...“

Die Protagonisten des TuS St. Hülfe-Heede. © Schlickmann

Diese Mannschaft soll den Klassenerhalt für den TuS St. Hülfe-Heede schaffen: Marc Pallentien (hinten von links), Malte Kahl, Jonas Berkemeyer, Joshua Winter, Alexander Quante, Trainer Nils Jakobsen (Mitte von links), Basti Benzien, Andre Krause, Arne Oehlmann, Semih Süre, Finn Plümer, Peter Braun, Co Trainer Viktor Pekrul, Elia Oeverhaus (vorne von links), Daniel Zimmermann, Yevhen Kushnir, Mathis Stahl, Paul Kosenkov, Tammo Rieken und Björn Antrecht. Es fehlen: Aydin Sünün, Mazlum Sünün, Hugo Maghoui, Arber Berisha, Jeremy Dammann, Marvin Ekuase, Cedric Timmermann, Saad Faidi, Patrick Geltz, Dennis Korte, Mirsad Musanovic und Bennet Rottinghaus. © @t-w. pictures / Tom Wilck